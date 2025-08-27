День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 01:07

Опубликованы кадры землетрясения в Махачкале

В Сети появились кадры сильного землетрясения в Махачкале

Сейсмологический прибор для измерения землетрясений Сейсмологический прибор для измерения землетрясений Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети появились кадры момента землетрясения в Махачкале. Как минимум тысяча жителей вышли на улицы после катаклизма, показал Telegram-канал Mash. Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,9 находился в Каспийском море.

Многие покинули свои дома, опасаясь повторных колебаний и возможного обрушения зданий. Землетрясение ощущалось по всей территории Дагестана, вызвав панику среди населения.

Толчки были зафиксированы и в соседних регионах. Жители Пятигорска, Кисловодска и Астрахани также сообщали о подземной тряске.

12 августа сейсмическая активность была отмечена в районе северных Курильских островов. Как заявила начальник станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, магнитуда подземных толчков составила 5,3. В Северо-Курильске колебания ощущались силой до 4 баллов, но угрозы цунами не возникало.

Кроме того, в Камчатском крае ввели режим ЧС из-за землетрясений в конце июля. Особое положение начало действовать 14 августа, коснувшись Петропавловска-Камчатского, Елизовского муниципального округа и Вилючинска. Помимо всего прочего, в регионе действует режим повышенной готовности для органов управления.

землетрясения
Махачкала
природные явления
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полянский заявил, что РФ недовольна расследованием по «Северным потокам»
Крупнейшая в мире нефтегазовая компания планирует вернуться в Россию
Казахстанский «Кайрат» впервые вырвался в групповой этап Лиги чемпионов
«Для них украинцы — быдло»: Польша режет выплаты беженцам и ВСУ за Starlink
Россия перевела Латвии деньги на военные пенсии
Генпрокуратура потребовала арестовать имущество колхоза «Восток-1»
Мигранты сыграли в бейсбол на мемориале ВОВ в Тульской области
Опубликованы кадры землетрясения в Махачкале
«Встают в позу»: Трамп высказался о нелегитимности Зеленского
Дочь Борисовой увеличила попу и грудь. Кто еще из звезд рано делал пластику
В Госдуме предрекли очередное подорожание бензина
27 августа — Михей Тиховей: к чему кричат утки и восходит красное солнце
В Дагестане произошло сильное землетрясение
Груши в пряном сиропе с апельсином
Трамп заявил о планах вернуть древнюю карательную практику в США
«Взрыв и пожар»: беспилотник ВСУ рухнул на жилой дом в Ростове-на-Дону
Трамп понадеялся на «очень быстрое» урегулирование двух важных вопросов
Павел Абрамов ушел с поста замглавы Росмолодежи
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 августа 2025 года
Груши карамельные с бальзамиком и розмарином
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.