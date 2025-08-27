Опубликованы кадры землетрясения в Махачкале В Сети появились кадры сильного землетрясения в Махачкале

В Сети появились кадры момента землетрясения в Махачкале. Как минимум тысяча жителей вышли на улицы после катаклизма, показал Telegram-канал Mash. Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,9 находился в Каспийском море.

Многие покинули свои дома, опасаясь повторных колебаний и возможного обрушения зданий. Землетрясение ощущалось по всей территории Дагестана, вызвав панику среди населения.

Толчки были зафиксированы и в соседних регионах. Жители Пятигорска, Кисловодска и Астрахани также сообщали о подземной тряске.

12 августа сейсмическая активность была отмечена в районе северных Курильских островов. Как заявила начальник станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, магнитуда подземных толчков составила 5,3. В Северо-Курильске колебания ощущались силой до 4 баллов, но угрозы цунами не возникало.

Кроме того, в Камчатском крае ввели режим ЧС из-за землетрясений в конце июля. Особое положение начало действовать 14 августа, коснувшись Петропавловска-Камчатского, Елизовского муниципального округа и Вилючинска. Помимо всего прочего, в регионе действует режим повышенной готовности для органов управления.