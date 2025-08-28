У россиян в Египте блокируют смартфоны: как не лишиться связи на отдыхе

В Египте участились случаи блокировки смартфонов туристов. Зачастую это происходит раньше чем в первые 90 дней пребывания, как указано в местных правилах. Исправить ситуацию бывает затруднительно, за разблокировку требуют как минимум треть стоимости телефона. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как блокируют телефоны россиян в Египте

1 января 2025 года в Египте ввели правило регистрации смартфонов для въезжающих в страну — согласно нормам, телефон блокируется после использования в течение 90 дней местной сим-карты без регистрации в специальном приложении Telephony. Однако, если местная симка не приобреталась и турист пользуется своей, регистрация не нужна. Если смартфон подпал под блокировку, пошлина за разблокирование составит до 40% от стоимости аппарата.

Недоразумения начали происходить с телефонами россиян, которые въезжали в Египет ранее и пользовались местной симкой, а сейчас прилетели повторно. Проблема затронула несколько десятков российских граждан, которые не в первый раз отдыхают в Шарм-эш-Шейхе или Хургаде.

«Как рассказала нам одна из туристок Мария, она была в отпуске в Египте дважды — в 2023 и 2025 годах, с разными телефонами. И вот на днях туристка в третий раз прилетела в страну и узнала, что оба её смартфона — в блоке. Теперь, чтобы они заработали, нужно оплатить штраф — за старый около 1200 рублей и за новый около 12 тысяч», — сказано в публикации Telegram-канала SHOT.

Отмечается, что разблокировать мобильную связь можно в отделениях связи прямо в аэропортах, но туда стоят большие очереди, и сделать это непросто. Приложение для регистрации работает со сбоями, утверждает канал. Также в материале указано, что на ситуации пытаются заработать рядовые египтяне: они продают россиянам модемы с 4G-интернетом за $35 (около 3000 рублей) для раздачи вайфая.

В русскоязычных чатах Египта люди также жалуются на блокировки смартфонов. Так, россиянка Алевтина (имя изменено) пожаловалась, что под блокировку подпал смартфон ее дочери, которая до 2025 года приезжала в Египет несколько раз и пользовалась местной симкой. По словам женщины, налог за разблокировку, который запросили с дочери, равняется половине стоимости телефона. Комментировать NEWS.ru подробности Алевтина отказалась.

Еще одна туристка, Ассем из Казахстана, пожаловалась на блокировку телефона еще в начале июля. При этом все случилось, когда девушка уже покинула Египет. По ее словам, за разблокировку потребовали $400–500.

«Телефон все еще заблокирован. Телефон не читает симку, но через вайфай можно пользоваться», — сказала туристка в беседе с NEWS.ru.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Что делать, чтобы не подпасть под блокировку смартфона в Египте

Телефон туриста может автоматически подпасть под блокировку, если он уже приезжал в Египет в 2025 году и пользовался местной симкой без регистрации, объяснили NEWS.ru в пресс-службе члена Российского союза туриндустрии, туроператора Fun & Sun. Там отметили: для того чтобы это произошло, с момента первого использования устройства в стране должно пройти 90 дней.

«И в этой связи туристам лучше брать с собой аппарат, в котором они точно не использовали египетскую сим-карту в этом году, и пользоваться роумингом, если они планируют покидать территорию отеля и оставаться на связи», — сказали там.

Представители туроператора также посоветовали тем, кто уже подпал под блокировку, все же скачать приложение Telephony, подключиться к вайфаю в зоне прилета при въезде в Египет и зарегистрировать смартфон. «Если он уже попал в черный список, возможно, придется оплатить пошлину, которая может достигать 40% стоимости аппарата», — добавили в пресс-службе.

Эксперт РСТ, руководитель международных проектов «Слетать.ру», управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина сообщила NEWS.ru, что туристы пока массово не жалуются на проблемы со смартфонами.

«На данный момент мы не получали жалоб от туристов на блокировку связи в Египте. Настройка мобильной связи — довольно длительный процесс. Скорее всего, всё просто пока отлаживается», — сказала она.

Также эксперт отметила, что туристы могут воспользоваться электронной сим-картой.

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян прокомментировал NEWS.ru сообщения о запрете туристам использовать мобильные телефоны в Египте.

«В последнее время приходит фейковая информация, что в Египте российским туристам не дают пользоваться сотовыми телефонами. Это стопроцентная фейковая информация. Сейчас в Египте находится более 120 тысяч россиян. Проблема не носит массового характера. Может, это было что-то разовое. Россияне прекрасно подключаются к Wi-Fi, мобильному интернету, египетским операторам через российских. У тех, кто заплатил за роуминг, связь устойчивая и хорошая», — резюмировал Мкртчян.

