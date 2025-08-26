Турэксперт ответил на слухи о запрете пользоваться телефонами в Египте

Сообщения о запрете туристам использовать мобильные телефоны в Египте являются фейком, заявил NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, инциденты могли носить разовый характер, так как в основном россияне успешно подключаются к Wi-Fi, мобильному интернету и используют оплаченный роуминг.

В последнее время приходит фейковая информация, что в Египте российским туристам не дают пользоваться сотовыми телефонами. Это стопроцентная фейковая информация. Сейчас в Египте находится более 120 тысяч россиян. Проблема не носит массовый характер. Может, это было что-то разовое. Россияне прекрасно подключаются к Wi-Fi, мобильному интернету, египетским операторам через российских. У тех, кто заплатил за роуминг, связь устойчивая и хорошая, — сказал Мкртчян.

Ранее сообщалось, что отдыхающие на курортах в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде россияне сообщают о блокировках мобильных телефонов и проблемах с использованием сим-карт в роуминге. Даже те, кто часто бывал в Египте и пользовался местными сим-картами, сталкиваются с проблемами связи.