В Египте у российских туристов массово блокируют телефоны

Отдыхающие на курортах в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде россияне сообщают о блокировках мобильных телефонов и проблемах с использованием сим-карт в роуминге, передает Telegram-канал SHOT. Даже те, кто часто бывал в этой стране и пользовался местными сим-картами, сталкиваются с проблемами связи.

Власти обещали, что российские смартфоны можно будет использовать в течение 90 дней после приезда в страну. Однако многие туристы сталкиваются с техническими трудностями. Одной из распространенных проблем является необходимость оплаты штрафов для разблокировки устройств.

Мария, которая в 2023 и 2025 годах посещала курорты Ближнего Востока, рассказала о том, что при третьем визите в регион ее смартфоны были заблокированы. Чтобы восстановить их работу, ей пришлось заплатить штрафы: около 1,2 тысячи рублей за старый телефон и примерно 12 тысяч рублей за новый.

В местных аэропортах туристам предлагают активировать мобильные услуги, однако из-за длинных очередей не все успевают это сделать вовремя. Также египтяне предлагают купить модемы с подключением к 4G за $35 (2,8 тысячи рублей), чтобы можно было раздавать Wi-Fi на несколько телефонов.

Ранее египетское управление по туризму заявило, что новый закон о блокировке смартфонов не затронет российских туристов. Нововведение касается тех, кто планирует находиться в стране более 90 дней и имеет два смартфона, один из которых будет использовать египетскую сим-карту.