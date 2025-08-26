Блокировки, штрафы, развод: как в Египте наживаются на смартфонах из России

Телефоны приехавших в Египет россиян в любой момент могут заблокировать, сообщают туристы. Какие штрафы приходится платить, какой закон приняли в Египте?

Что происходит с телефонами россиян в Египте, причина блокировок

Telegram-канал SHOT утверждает, что власти массово блокируют телефоны россиян, прилетающих в Египет. Российские сим-карты в роуминге не работают, а после установки египетских симок пропадает связь.

По данным SHOT, с проблемой сталкиваются россияне, которые приезжают в Египет не в первый раз. Туристка Мария рассказала, что побывала в Египте в 2023 и 2025 годах с разными телефонами; прилетев вновь, она обнаружила, что оба ее смартфона заблокированы. Ей нужно заплатить один штраф на сумму примерно на 1200 рублей и второй — на 12 тысяч рублей.

«Разблокировать мобильную связь туристам предлагают в отделениях связи в аэропортах, но из-за больших очередей многие не успевают это сделать. Саму блокировку через египетское приложение Telephony или сайт также снять почти невозможно из-за технических ошибок», — пишет SHOT.

Telegram-канал утверждает, что «некоторые хитрые египтяне» начали зарабатывать на ситуации, продавая российским туристам модемы с 4G-интернетом за $35 (около 3000 рублей), чтобы те могли раздать себе Wi-Fi.

Какой закон разрешает блокировать телефоны в Египте, зачем это нужно

По данным арабских СМИ, с 1 февраля 2025 года в Египте действуют новые постановления местного управления по надзору за телекоммуникациями (NTRA). Все телефоны, которые привозятся из-за рубежа, должны быть официально зарегистрированы — в противном случае они будут отключены от местных сотовых сетей через 90 дней. В течение этого срока надо заплатить пошлину, которая составит 38,5% от стоимости устройства. Кроме того, в Египте полностью запрещена продажа незарегистрированных телефонов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание Al Ain объясняет, что такое решение было принято из-за разницы между ценами на смартфоны в Египте и за рубежом: правительство решило покончить с потоком контрабанды, которую ввозили египетские туристы и предприниматели (в первую очередь из Китая).

SHOT отмечает, что для россиян местные власти сделали исключение и разрешают ввезти один смартфон без пошлины. Однако проблемы все равно возникают, когда турист приезжает в Египет второй раз. Кроме того, на устройствах с двумя сим-картами один из слотов блокируется сразу же, если не оплатить налог, сообщили туристы. Некоторые из тех, кто приехал в первый раз, тоже жалуются: телефон могут заблокировать буквально через три дня.

Что говорят туроператоры, правда ли, что в Египте проблема со связью

Туроператоры отрицают, что проблемы носят массовый характер.

Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян назвал информацию «недостоверной и раздутой».

«Никаких блокировок массовых и немассовых нет. Есть закон в Египте о запрете параллельного серого импорта техники для граждан Египта. На временно въезжающих туристов он не распространяется», — заверил он.

В турагентстве Fun& Sun заявили РБК, что туристам нужно заранее скачать приложение Telephony и зарегистрировать аппарат уже в зоне прилета в Египте. При этом в турагентствах TUDAru и Let’s Fly РБК заявили, что не получали подобных жалоб.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Интернет работает стабильно, сообщения и голосовые можно отправлять без проблем. Что касается блокировки номеров, то это связано с длительным пребыванием в стране: если турист находится более 60 дней, требуется регистрация сим-карты. В остальном связь и интернет функционируют без перебоев», — рассказал российский турист Халис Чилидзе, отдыхающий с семьей в Шарм-эш-Шейхе.

В Управлении по развитию туризма Египта заявили Ассоциации туроператоров России (АТОР), что «правило действует только в случае пребывания более 90 дней и использования египетской сим-карты во втором телефоне». При этом срок «более 90 дней» считается не как сумма нескольких поездок, а именно как срок одной непрерывной поездки.

