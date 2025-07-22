Акулы-людоеды терроризируют Турцию. Опасно ли туда ехать россиянам

Акулы терроризируют побережье Турции, которая традиционно входит в список самых популярных среди россиян туристических направлений. Насколько они опасны и что нужно знать тем, кто собирается в отпуск в эту страну, — в материале NEWS.ru.

Почему акулы появились в Турции

Местные жители Турции и туристы публикуют видео с акулами в социальных сетях. На них можно заметить, как хищники подплывают к лодкам отдыхающих и кружат неподалеку. Периодически хищники нападают на лодки рыбаков.

«Акулы приближаются к берегам Коньялты в Анталье и курорту Датча», — жалуются отдыхающие. Также хищников заметили в Мраморном море у набережной Джаддебостан, которая находится в густонаселенной азиатской части Стамбула. В этом районе всегда купается много людей.

Турецкий ученый Хакан Кабасакал объяснил, что в Мраморном море падает содержание кислорода. «Это полузамкнутая экосистема, соединенная с Черным и Эгейским двумя узкими проливами. Каждый день сюда поступают отходы жизнедеятельности тысяч людей, которые тут живут и отдыхают», — поделился ученый.

Также он рассказал, что вода из сельскохозяйственных угодий, которая содержит пестициды и удобрения, попадает в море. По его словам, из-за этого подводным обитателям не остается ничего иного, кроме как плыть на мелководье, где купаются люди.

«Кроме акул, к берегам все чаще подходят скаты. Для человека они опасны не меньше, особенно если случайно наступить скату на хвост или наткнуться на него в воде. Этим рыбам нечем дышать на обычной глубине», — отметил ученый.

Фото: Andy Murch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Опасны ли акулы, обитающие у берегов Турции

Всего в морях Турции обитает около сорока различных видов акул, из них некоторые достигают трех метров в длину. На видео попадают представители агрессивных видов — короткоперая акула и мако (ее еще называют акула-людоед. — NEWS.ru). Кандидат биологических наук, дайвер-инструктор, эксперт по акулам Михаил Сафонов подтвердил корреспонденту NEWS.ru, что они очень опасны.

«Если мако покусает, есть вероятность, что человек получит серьезную травму или скончается от потери крови. Они могут воспринимать людей как пищу и нападать на сухопутных животных, попавших в воду. Мы для них — совсем не морское существо, которое чувствует себя в воде как дома. Мы медленные, безобидные, значит, нами можно полакомиться», — сообщил Сафонов.

Он рассказал, что среда обитания акул-мако — это открытое море, но порой они могут приближаться к побережью. «Конечно, акулы встречаются и в России. Опасные для человека водятся в Японском море на Дальнем Востоке, куда они могут заходить из субтропических вод», — прокомментировал Сафонов.

Снижается ли спрос на поездки в Турцию из-за акул

Турция уже несколько десятилетий является одним из самых популярных туристических направлений среди россиян. В общем объеме выездного туризма доля страны составляет 50%. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал NEWS.ru, что в приоритете у россиян отдых на море: Аланья, Анталья, Бодрум, Кемер, Даламан. Тем не менее он отметил, что слухи о нашествии акул никак не влияют на желание людей полететь на любимые курорты.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Нужно проверять источник информации, потому что даже эксперты могут распространять недостоверные сведения. По популярным направлениям мы часто видим вбросы, которые потом не подтверждаются», — заявил Горин.

По его словам, нужно верить официальным источникам — информации от Министерства иностранных дел, Минэкономразвития, туристических компаний, фирм или офисов по туризму. Там можно познакомиться с актуальной информацией по направлению и узнать, что происходит на самом деле, добавил собеседник.

Действует ли медицинская страховка при нападении акулы

Горин напомнил, что медицинская страховка необходима всем туристам. В случае ее отсутствия придется самостоятельно решать свои проблемы. При планировании путешествия можно брать расширенный страховой пакет, покрывающий разные виды активностей, пояснил собеседник. К ним относятся, например, занятия водными, горнолыжными видами спорта, погружение на глубины и т. п. Если говорить о встрече с акулой, то страховая, по словам вице-президента РСТ, обычно покрывает все подобные риски.

«В этом случае вам окажут максимальную, в полном объеме, медицинскую помощь за счет страховой компании, но будет это делать клиника», — сообщил Горин.

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