Ребенка, папу и маму ударило током в турецком отеле: что с ними сейчас

Ребенка, папу и маму ударило током в турецком отеле: что с ними сейчас

Троих россиян ударило током на турецком курорте. Сильнее всех пострадала девятилетняя девочка. Отель отказывается выплачивать компенсацию, туристы обратились в полицию. Как действовать при несчастном случае за границей, получится ли добиться компенсации — в материале NEWS.ru.

Что произошло с российской семьей в Турции

По данным Telegram-канала SHOT, семья из Подмосковья 29 июня заселилась в дорогой пятизвездочный отель Siu Collection в Кемере: 10 дней отдыха обошлись им в 350 тысяч рублей. Однажды во время прогулки по территории гостиницы Виктория, Дмитрий и их дочь решили зайти на пирс и сделать несколько красивых снимков на фоне шторма. Позируя, девятилетняя девочка взялась рукой за канат и мгновенно получила разряд тока. Будто парализованная, она упала в море.

Бросившись за дочерью, Дмитрий взялся за тот же канат и тоже получил удар током. Мужчина какое-то время не мог оторвать от него руку, но потом ему это удалось, и он прыгнул за ребенком. Следом за канат взялась Виктория — она тоже получила разряд.

Дмитрию удалось вытащить дочь из воды: к счастью, место, куда упала девочка, было неглубоким. Но она ударилась о камни. Ребенка вместе с отцом доставили в больницу, где им диагностировали сильные ушибы.

«Муж и дочка получили ушибы, ссадины, порезы при падении. У всех, особенно дочки, сильнейший шок и психологические травмы. И полностью испорченный отдых. Дочка сейчас потеряла аппетит, очень плохо кушает, почти ничего. Боится идти к морю, тем более на пирсы. Постоянно тошноту испытывает. И вообще, хочет домой», — рассказала мать девочки.

Позже выяснилось, что внутри каната, за который по очереди схватились все члены подмосковной семьи, был протянут шнур от фонаря.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как пострадавшим помогли сотрудники отеля

В отеле сообщили, что россияне нарушили правила и вышли на пирс, который на тот момент был закрыт для постояльцев из-за сильного ветра и высоких волн. Однако после инцидента персонал отеля немедленно вмешался в ситуацию и вызвал экстренные медицинские службы, поделились с NEWS.ru в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Гости были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где им оказали всю необходимую помощь в полном объеме. Все расходы на лечение были покрыты отелем — никаких платежей с гостей не взыскивалось. На следующий день им были предоставлены необходимые лекарства, номер категории „стандарт-супериор“ был повышен до категории Family. Гостям было предложено бесплатное использование павильонов на пирсе (обычно предоставляется за дополнительную плату), однако они вежливо отказались», — отметили в РСТ.

Там добавили, что сотрудники гостиницы также предложили пострадавшим россиянам в качестве извинений бесплатное ежедневное посещение ресторанов a la carte, но и от этого предложения гости также отказались.

«Дополнительно им предложили приехать на отдых осенью бесплатно за счет отеля», — уточнили в РСТ.

Выплатят ли россиянам компенсацию

Сотрудники отеля отказались предоставить пострадавшим записи с камер наблюдения, сославшись на то, что видео якобы не сохранилось из-за непогоды. Заявление о компенсации вреда у россиян также не приняли, однако предложили бесплатно продлить отдых. Супруги отказались и подали заявление в местную полицию.

«Надеюсь, органы проведут проверку, чтобы это, не дай бог, не повторилось — в отеле очень много семей с детьми. Также отправляли претензию туроператору, через которого бронировали гостиницу, но всё, что они могут сделать, — направить ее отелю и ждать ответа. Звонили в российское консульство — там отправляют к туроператору. Как я понимаю, добиться компенсации в чужой стране будет непросто», — рассказала Виктория.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Она добавила, что вместе с мужем ведет переговоры с местными русскоговорящими адвокатами. Виктория отметила, что на следующее утро после происшествия пирс огородили, но после обеда снова открыли туда доступ для всех желающих.

«Перед нами не отчитывались. Надеюсь, что починили, но кто знает», — отметила россиянка.

Как уберечься от неприятностей в путешествии

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин в беседе с NEWS.ru посоветовал российским туристам в обязательном порядке оформлять медицинскую страховку при покупке туров, особенно если они едут в отпуск с детьми. По его словам, в среднем она стоит 9–10 евро за десять дней. Эта небольшая трата обеспечит как минимум уверенность в том, что при нештатной ситуации медики окажут иностранцу помощь и не сдерут втридорога. Если у туриста нет страховки, то вряд ли ему смогут чем-то помочь бесплатно.

«Не знаю, входит ли у них удар током в страховку, но вполне возможно», — сказал Барзыкин.

Он напомнил, что в беду за границей, как правило, попадают туристы, которые не покупают туры и путешествуют «дикарями». Неприятности случаются с ними по разным причинам, в том числе из-за слабого здоровья.

«Тогда им собирают деньги, помогает консульство, но не всегда это происходит вовремя», — продолжил Барзыкин.

По его словам, больше всего неприятностей с туристами случается в Турции, Египте, Вьетнаме, Таиланде. Чаще всего это отравления и сильные простуды, уточнил он.

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