26 августа 2025 в 16:41

Россиянам рассказали, как избежать блокировки телефона в Египте

Туристам в Египте нужно купить новую сим-карту и зарегистрировать ее в Telephony

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские туристы могут избежать блокировки телефонов при путешествии в Египет, если будут пользоваться новыми местными сим-картами, сообщили 360.ru эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ). Отмечается, что симки нужно регистрировать в приложении Telephony.

Туристам лучше брать с собой гаджет, в котором они точно не использовали египетскую сим-карту в этом году, а также пользоваться роумингом, если есть планы покидать территорию отеля и оставаться на связи, — пояснили специалисты.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что часть находящихся в Египте россиян остались без связи и интернета из-за действия нового закона, который ограничивает работу несертифицированных смартфонов. Так, иностранные телефоны, не прошедшие регистрацию, отключаются от местных сотовых сетей через 90 дней после первого подключения.

