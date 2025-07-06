«Талибан-тур» в Афганистан: сколько стоит поездка для россиян, что учесть

«Талибан-тур» в Афганистан: сколько стоит поездка для россиян, что учесть

Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. В МИД РФ полагают, что это решение послужит импульсом для развития продуктивного двустороннего сотрудничества государств в различных областях. Есть ли сейчас туры в Афганистан, сколько они стоят, какие правила необходимо соблюдать российскому туристу, чтобы остаться целым и невредимым, — в материале NEWS.ru.

Когда первая группа туристов из РФ отправится в Афганистан

Первый «Талибан-тур» должен состояться в начале августа 2025 года, сообщил NEWS.ru организатор поездки, предприниматель Анатолий Аронов. По его словам, в Афганистан полетит группа из десяти туристов.

«Пока мы собрали с каждого по 100 тысяч рублей (около $1200). Эта сумма увеличится. В первой поездке участвуют только мужчины — жители Татарстана, Башкирии и Москвы. Если все пройдет на ура, мы попытаемся заключить договоры с турфирмами. Мы находимся на постоянной связи с посольством Афганистана, скоро приобретаем авиабилеты», — сообщил Аронов.

Он отметил, что встречался с атташе по культуре и образованию посольства Афганистана Хамзой Фазалом Хади, который заявил, что очень рад сотрудничать с туроператорами из РФ.

«Атташе познакомил меня с человеком в Кабуле, который может помочь организовывать туры. Это русскоговорящий афганец, работающий в Министерстве культуры. Он обеспечит безопасность всем туристам», — подчеркнул Аронов.

Сколько стоят туры в Афганистан

Корреспонденту NEWS.ru рассказали в одном из крупных туристических агентств, что в ближайшее время планируют организовать поездки в Афганистан, но пока программа путешествий находится в разработке.

Люди делают покупки на местном рынке в преддверии приближающегося праздника Ид аль-Фитр в Кабуле, Афганистан Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

«Ожидается, что до конца июля все будет известно. Ориентировочно недельный тур будет стоить более пяти тысяч долларов (390 тысяч рублей и выше) за одного», — сообщили в турагентстве.

В компании добавили, что ведут переговоры с афганской стороной, чтобы обеспечить безопасность туристов.

Сотрудник другой крупной турфирмы рассказал NEWS.ru, что предлагают россиянам отпуск в Афганистане в начале сентября.

«Вас ждет экскурсия по Кабулу, посещения музея, легендарной Бамианской долины и многое другое. Это будет стоить около трех тысяч долларов (230 тысяч рублей) на одного. Если хотите полететь в другие даты, можем сделать индивидуальный тур», — сообщили в турфирме.

Станет ли Афганистан массовым туристическим направлением

Туры в Афганистан могут быть небезопасными и довольно дорогостоящими, заявил NEWS.ru руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. По его словам, в этой стране «добрая традиция — похищать людей за выкуп». Билет в одну сторону может стоить от $800 до $1000 (от 62 до 78 тысяч рублей). Серенко высказал мнение, что Афганистан не станет туристической страной до тех пор, пока у власти находятся представители движения «Талибан».

Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян в беседе с NEWS.ru напомнил, что большинство туроператоров вряд ли согласятся возить россиян в Афганистан, потому что риски очень высоки.

Вид на Кабул Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

«Согласно российскому законодательству, туроператор, который осуществляет отправку людей за рубеж, несет полную ответственность за их безопасность и здоровье. Никто из них в здравом уме не даст гарантий по поводу сохранения жизней туристов в Афганистане. Если человек поехал туда, отравился, его избили или вовсе убили, турагенту грозит не только возмещение материального ущерба, но и уголовная ответственность», — сказал Мкртчян.

Все объявления, предлагающие туры в Афганистан, являются фейковыми, отметил он. По словам Мкртчяна, сейчас в России работают около 25 тысяч турагентов. Для некоторых из них такие сообщения — это всего лишь бесплатная реклама, за которой не стоят реальные предложения.

«Попробуйте записаться, а потом поехать. Возможно, в одиночку у вас это получится, но мы же говорим про что-то более серьезное. Массовых туров точно не будет. Намного больше людей полетят, например, в Пакистан, где обстановка спокойнее», — заметил Мкртчян.

Как туристам из России нужно вести себя в Афганистане

Если турист решил провести отпуск в Афганистане, турагент, скорее всего, возьмет с него расписку о том, что он предупрежден обо всех рисках, сказал Мкртчян. Однако, по его словам, данный документ не имеет юридическую силу, это простая формальность.

Наиболее безопасное место для туристов — столица Афганистана Кабул, сообщил Серенко. По его словам, россиянам лучше не выезжать за пределы города. Он подчеркнул, что женщинам нельзя показываться на улице без сопровождения мужчины. Кроме того, по словам Серенко, им нужно носить максимально закрытую одежду: не должно быть видно ни щиколоток, ни запястий. В гардеробе мужчин исключены футболки и шорты, уточнил он.

Местные жители в Кабуле Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

«Слушайте, что вам говорят. Вам обязательно дадут переводчика. В аэропорту Кабула во время досмотра вас спросят, зачем вы приехали. Если вы решили путешествовать на дальние расстояния, вам предложат охрану. От нее не стоит отказываться», — отметил Серенко.

Туристам придется самостоятельно оплачивать услуги охранников. Стоимость в каждом случае обсуждается отдельно, отметил он.

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