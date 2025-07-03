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03 июля 2025 в 21:35

Стало известно, почему Россия решила признать Афганистан

Посол Жирнов: Путин принял решение признать Афганистан по инициативе Лаврова

Фото: Стрингер/РИА Новости

Решение признать Афганистан было принято президентом страны Владимиром Путиным по инициативе главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова, заявил в эфире телеканала «Россия 1» российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов. Такой шаг демонстрирует стремление Москвы налаживать диалог, отметил дипломат.

Это решение, принципиально принятое президентом Российской Федерации по предложению министра иностранных дел России. Оно демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном, — подчеркнул посол.

До этого в российском МИД сообщили, что Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что этот акт будет импульсом для развития продуктивного двустороннего сотрудничества стран в различных областях.

Ранее временный поверенный Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал заявил, что приостановка запрета «Талибана» в России создает лучшие условия для экономического сотрудничества Москвы и Кабула. Он также выразил надежду, что стороны будут заключать инвестиционные соглашения в сфере геологоразведки.

Владимир Путин
Афганистан
Сергей Лавров
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