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03 июля 2025 в 21:23

Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан

МИД: Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан

Фото: Li Ang/Global Look Press

Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, сообщили в МИД РФ. В министерстве полагают, что соответствующий акт послужит импульсом для развития продуктивного двустороннего сотрудничества государств в различных областях.

Полагаем, что акт официального признания правительства Исламского Эмирата Афганистан придаст импульс развитию продуктивного двустороннего сотрудничества наших стран в различных областях, — отметили в ведомстве.

По информации МИД, 3 июля замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Исламского Эмирата Афганистан в России Гуль Хассана Хассана. Также в ведомстве подчеркнули, что видят в партнерстве стран существенные перспективы взаимодействия в торгово-экономическом направлении с акцентом на проекты в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства, инфраструктуры.

Верховный суд России 17 апреля удовлетворил иск генерального прокурора страны о приостановлении действия запрета на деятельность движения «Талибан». Заседание по данному поводу имело закрытый характер. В нем принимал участие представитель движения. Позже в России вступило в силу решение суда о приостановке запрета «Талибана».

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