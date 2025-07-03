В РСТ раскрыли, как туристам уберечь себя от неприятностей в путешествиях

В РСТ раскрыли, как туристам уберечь себя от неприятностей в путешествиях Вице-президент РСТ Барзыкин: всем туристам необходима медицинская страховка

Всем туристам, отправляющимся в заграничный отпуск, необходимо оформлять медицинскую страховку, посоветовал в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, особенно это касается тех, кто путешествует с детьми. В среднем она стоит €9-10 (900 рублей) за 10 дней, отметил он.

Медстраховка особенно необходима тем, кто отправляется в отпуск с детьми. В среднем стоит она €9-10 за 10 дней. Часто беда случается с туристами, кто не привык тратиться. Им собирают деньги, помогает консульство, правда, не всегда это происходит вовремя. Заграничные больницы могут выставить огромные счета, — сказал Барзыкин.

Он отметил, что чаще всего неприятности с туристами из РФ случаются в Турции, Египте, Вьетнаме, Таиланде, так как это наиболее популярные направления для путешествий.

Ранее стало известно, без чего отпуск в другой стране может оказаться провальным. Туристам необходима медицинская аптечка с обезболивающими, таблетками для нормализации желудочно-кишечного тракта, какое-то количество наличных денег, потому что карты российских банков за границей могут не работать.