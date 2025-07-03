Россиянам рассказали, без чего отпуск в другой стране пойдет не по плану Турэксперт Ансталь призвала пользоваться в другой стране наличными, а не картой

Наличные деньги и аптечка с необходимыми медикаментами обязательны для комфортного отдыха за границей, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, карты российских банков могут не работать за рубежом, а аптеки в другой стране могут быть недоступны или не иметь нужных лекарств.

В заграничном отпуске обязательно понадобится аптечка. Вы не знаете, какая ситуация с аптеками в другой стране и есть ли они поблизости. Возьмите то, что точно вам помогает: обезболивающие, таблетки для нормализации ЖКТ и так далее. Если вы принимаете какие-то препараты по назначению врача, их тоже нужно взять с собой. Обязательно надо иметь при себе наличные деньги. В текущей ситуации не совсем понятно, будут ли работать наши карточки, поэтому лучше иметь наличные, — пояснила Ансталь.

Помимо стандартного набора документов для поездки, а именно загранпаспорта, свидетельства о рождении ребенка, турэксперт посоветовала взять в путешествие солнцезащитный крем, мази от ожогов и головной убор, который необходим для защиты от солнца, особенно в жарких странах. Также, по ее словам, пригодится удобная обувь для экскурсий и базовый набор одежды, включая длинные штаны и купальники.

Для поездки за границу важно заранее подготовить документы, солнцезащитные средства и удобную обувь, чтобы избежать проблем во время путешествия. Что касается документов, обязательно возьмите стандартный набор для заграничной поездки: загранпаспорт и свидетельство о рождении ребенка. Обязательно берите с собой крем от солнца и мазь от ожогов на случай, если вы все-таки сгорите.Также не забудьте кепку, особенно если едете в страну с жарким климатом, например в Турцию или Египет. Защита головы важна, чтобы избежать теплового удара, — резюмировала Ансталь.

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