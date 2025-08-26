День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 18:57

В Сети появились новые кадры с альпинисткой Наговицыной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Сети появились новые кадры с российской альпинисткой Натальей Наговицыной, которая 15 дней назад застряла на пике Победы в Киргизии. На снятых утром и днем 16 августа кадрах можно увидеть, как женщина машет рукой дрону из оранжевой палатки. По предварительной информации, после этого итальянец принес ей другую — более теплую — палатку. При спуске с горы мужчина погиб.

Ранее сообщалось, что в отношении туристической фирмы, организовавшей восхождение российской альпинистки на пик Победы, будет возбуждено дело. При этом представитель МВД Киргизии не уточнил, что именно вменяется компании.

Сын альпинистки Михаил ранее обратился к главе СК Александру Бастрыкину, министру иностранных дел России Сергею Лаврову и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой посодействовать в спасении матери. Он предложил задействовать БПЛА для видеосъемки района и подтверждения, что женщина еще жива.

До этого вице-президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Киргизии Илим Карыпбеков сообщил, что спасательную операцию по поиску россиянки свернули из-за нестабильной погоды. У специалистов не было возможности поднять в воздух вертолет.

альпинисты
Киргизия
горы
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Представлен дизайн первого водородного поезда
Как приучить себя регулярно пить воду
Эпичный вылет гоночного мотоцикла в группу детей попал на видео
Военкор заподозрил одну из стран Прибалтики в содействии атакам ВСУ
Украинцам до 22 лет неожиданно разрешили выезжать за пределы страны
Google запретит сторонние приложения на Android? Правда ли это, когда
В ЛНР осудили украинскую шпионку
Инвестиции в индустриальные парки Подмосковья превысят 300 млрд рублей
В Госдуме объяснили, почему Мелони симпатизирует Муссолини
Фетисов отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» об СВО
Стала известна судьба пассажиров экстренно севшего в РФ самолета Air China
Огурцы в японском стиле с имбирем — рецепт от самураев
Спасение альпинистки, операция «мясорубка», террорист на дереве: что дальше
Маск бьет в сердце Киева. Богатейший человек мира сказал правду об Украине
Охотник за африканцами Воеводин кошмарит колонию: чем опасен неонацист
Трамп решил отказаться от финансирования Украины
Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита с Россией
Названо место следующей встречи Путина и Лукашенко
Что делать, чтобы не лишиться земельного участка?
Кадыров отправил в зону СВО пятерых ближайших товарищей
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.