В Сети появились новые кадры с альпинисткой Наговицыной

В Сети появились новые кадры с российской альпинисткой Натальей Наговицыной, которая 15 дней назад застряла на пике Победы в Киргизии. На снятых утром и днем 16 августа кадрах можно увидеть, как женщина машет рукой дрону из оранжевой палатки. По предварительной информации, после этого итальянец принес ей другую — более теплую — палатку. При спуске с горы мужчина погиб.

Ранее сообщалось, что в отношении туристической фирмы, организовавшей восхождение российской альпинистки на пик Победы, будет возбуждено дело. При этом представитель МВД Киргизии не уточнил, что именно вменяется компании.

Сын альпинистки Михаил ранее обратился к главе СК Александру Бастрыкину, министру иностранных дел России Сергею Лаврову и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой посодействовать в спасении матери. Он предложил задействовать БПЛА для видеосъемки района и подтверждения, что женщина еще жива.

До этого вице-президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Киргизии Илим Карыпбеков сообщил, что спасательную операцию по поиску россиянки свернули из-за нестабильной погоды. У специалистов не было возможности поднять в воздух вертолет.