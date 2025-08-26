День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 20:07

В Госдуме объяснили, почему Мелони симпатизирует Муссолини

Депутат Госдумы Обухов: Мелони неравнодушна к Муссолини

Джордж Мелони Джордж Мелони Фото: Stefano Carofei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер Италии Джорджа Мелони неравнодушна к политическому и государственному деятелю Бенито Муссолини, заявил депутат Государственной думы Сергей Обухов. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, что в итальянском правительстве представлена неофашистская партия — прямые наследники идеологии Муссолини.

Джорджа Мелони неравнодушна к Муссолини – это нормально для итальянского истеблишмента. После того, как была сломана послевоенная политическая система, когда были уничтожены компартия и христианская демократическая партия, все ужасы нашего итальянского «городка» повылазили наружу, поэтому здесь ничего нового нет, — сказал он.

Собеседник также отметил, что неонацизм на Западе является признаком глубоко больного общества. Он отметил, что эти процессы зародились не сегодня.

Тем временем стало известно, что дочь актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли собирается обратиться за российским гражданством. По ее словам, она опасается нынешних европейских лидеров. Ривелли добавила, что она наполовину русская. Ее прабабушка и прадедушка были родом из Санкт-Петербурга. Позднее они обосновались в Эстонии, где и появилась на свет мать Мути.

Джорджа Мелони
Госдума
политика
фашизм
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Необычная зимняя заготовка из баклажанов с орехами
Российский Ил-20M без включенных транспондеров переполошил ВВС Германии
Названа страна, где опасней всего делать селфи
Представлен дизайн первого водородного поезда
Как приучить себя регулярно пить воду
Эпичный вылет гоночного мотоцикла в группу детей попал на видео
Военкор заподозрил одну из стран Прибалтики в содействии атакам ВСУ
Украинцам до 22 лет разрешили выезжать за пределы страны
Google запретит сторонние приложения на Android? Правда ли это, когда
В ЛНР осудили украинскую шпионку
Инвестиции в индустриальные парки Подмосковья превысят 300 млрд рублей
В Госдуме объяснили, почему Мелони симпатизирует Муссолини
Фетисов отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» об СВО
Стала известна судьба пассажиров экстренно севшего в РФ самолета Air China
Огурцы в японском стиле с имбирем — рецепт от самураев
Спасение альпинистки, операция «мясорубка», террорист на дереве: что дальше
Маск бьет в сердце Киева. Богатейший человек мира сказал правду об Украине
Охотник за африканцами Воеводин кошмарит колонию: чем опасен неонацист
Трамп решил отказаться от финансирования Украины
Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита с Россией
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.