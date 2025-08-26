Премьер Италии Джорджа Мелони неравнодушна к политическому и государственному деятелю Бенито Муссолини, заявил депутат Государственной думы Сергей Обухов. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, что в итальянском правительстве представлена неофашистская партия — прямые наследники идеологии Муссолини.

Джорджа Мелони неравнодушна к Муссолини – это нормально для итальянского истеблишмента. После того, как была сломана послевоенная политическая система, когда были уничтожены компартия и христианская демократическая партия, все ужасы нашего итальянского «городка» повылазили наружу, поэтому здесь ничего нового нет, — сказал он.

Собеседник также отметил, что неонацизм на Западе является признаком глубоко больного общества. Он отметил, что эти процессы зародились не сегодня.

Тем временем стало известно, что дочь актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли собирается обратиться за российским гражданством. По ее словам, она опасается нынешних европейских лидеров. Ривелли добавила, что она наполовину русская. Ее прабабушка и прадедушка были родом из Санкт-Петербурга. Позднее они обосновались в Эстонии, где и появилась на свет мать Мути.