Маск бьет в сердце Киева. Богатейший человек мира сказал правду об Украине

Американский предприниматель Илон Маск заявил о причастности Европы к геноциду на Украине. По мнению экспертов, позиция самого богатого человека в мире отражает мнение политического ядра «трампистов», поддержка которых привела Дональда Трампа в президентское кресло. Может ли Маск возглавить антивоенное движение на Западе — в материале NEWS.ru.

Что сказал миллиардер Маск о властях Украины и Европы

Маск написал на своей странице в социальной сети Х, что любое правительство, которое уничтожает собственный народ, не является легитимным. Судя по контексту, речь шла об Украине.

Маск также заявил о причастности европейцев к геноциду украинского народа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что страны ЕС не поддерживают Киев, а только разжигают конфликт. По ее мнению, европейские политики хотят выиграть время, пока Украина истекает кровью.

«Да», — так прокомментировал это заявление Маск в соцсети X.

По словам директора Центра стратегической конъюнктуры Александра Воробьева, после саммита Россия — США на Аляске началась имплементация договоренностей, достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой из США Дональдом Трампом.

«Она проходит с большим трудом, что совершенно ожидаемо», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский при полной поддержке государств Европы настаивает на продолжении войны.

Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Может ли основатель SpaceX Маск стать миротворцем

Маск отражает мнение значительной части группы поддержки трампизма — тех, кто принципиально выступает против войны и активного вмешательства во внешние конфликты, в том числе и российско-украинский, подчеркнул Воробьев.

«Среди таких политиков и лидеров, помимо Маска, есть разные люди, например журналист Такер Карлсон и политтехнолог Стив Бэннон», — сказал он.

По мнению эксперта, учитывая хоть и притушенный, но сохраняющийся конфликт Маска с Трампом, бизнесмен может попытаться выступить в качестве миротворца. С одной стороны, он способен подтолкнуть европейцев и украинцев к реальному диалогу с Россией, с другой — стать во главе «мирной фракции» трампистов в Вашингтоне.

Маск поддержал Трампа на выборах. Он потратил во время президентской гонки в США не менее $260 млн, чтобы помочь экс-президенту вернуться в Белый дом. Впоследствии предприниматель возглавил Департамент государственной эффективности, но разругался с Трампом из-за вопросов налогообложения крупного бизнеса. В итоге Маск покинул команду лидера США, а бывшие союзники обменялись резкими репликами в соцсетях.

Часть экспертов сомневается в том, что бизнесмен добьется успехов на миротворческом треке.

«Может ли Маск всерьез что-то организовать? Не думаю. Это блестящий мастер саморекламы, но в остальном он приходит на готовое», — сказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Илон Маск и Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

По мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН политолога-американиста Константина Блохина, предприниматель не возглавит антивоенное движение.

«Маск — человек системный. Это один из самых богатых людей в мире, его состояние составляет более $400 млрд. Он завязан на американский военно-промышленный комплекс и стал богатым благодаря этому. Если бизнесмен возглавит антивоенное движение, то сразу потеряет все. Его лишат всего. Эти заявления были сделаны в укор Европе, чтобы обосновать выход США из украинского конфликта, и не более того», — подчеркнул Блохин.

Маск как один из крупнейших государственных военных подрядчиков заинтересован и в сохранении крупных контактов, и в получении прибыли, подтвердил Воробьев. Но, по его мнению, иногда политические интересы могут перевешивать бизнес-соображения.

«Незадолго до критически важного визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву на всей линии фронта на Украине перестали работать терминалы Starlink (Маск владеет компанией SpaceX, которая контролирует производство и эксплуатацию терминалов Starlink. — NEWS.ru), обеспечивающие связь украинской армии. Они используются для коммуникации боевых подразделений, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей», — напомнил эксперт.

По его словам, это был совершенно конкретный сигнал для украинцев, что стоит серьезно относиться к дипломатическим усилиям США и их договоренностям с Москвой.

