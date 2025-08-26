«Всегда были людоедами». Лавров врезал Макрону за демонизацию РФ

Главы государств Европы включились в кампанию по демонизации России и расчеловечиванию русских. С откровенно ксенофобскими заявлениями выступили президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб. Первый заявил, что Россия — это «людоед у европейских ворот», а второй сравнил «угрозу из РФ» с «нашествием гуннов». Между тем, по мнению экспертов, «главным людоедом» человечества является как раз сама Европа. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Что сказали Макрон и Стубб по поводу России

Россия стала единственной темой большого интервью президента Франции каналу TF1-LCI. «Это хищник, это людоед у наших ворот. Я не говорю, что завтра Россия нападет на Францию, но это угроза для Европы… Не надо быть наивными», — заявил Макрон. На эти провокационные слова отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Не знаю, есть разные люди, разные культуры. Не буду даже комментировать. Надеюсь, что ему самому, наверное, неудобно по ночам бывает», — отметил министр.

Макрон не единственный глава европейского государства, отметившийся русофобскими высказываниями. Во время закрытой встречи с президентом США Дональдом Трампом 18 августа его финский коллега Александр Стубб назвал находящиеся под контролем Украины города Краматорск и Славянск «бастионом против гуннов», под которыми, видимо, подразумевал ВС РФ, ведущие сейчас массированное наступление в Донбассе.

Когда началась демонизация России на Западе

Такое представление о России и русских в глазах европейцев и их элит — далеко не новое явление. «Демонизация России началась примерно 500 лет назад — практически с тех самых времен, как Иван III Васильевич вывел подвластную ему часть Руси из восточной империи, которую западные историки называют монголо-татарским игом, и начал борьбу за воссоединение всей Руси», — сказал NEWS.ru депутат Анатолий Вассерман.

По его словам, именно этот Рюрикович первым назвал себя великим князем Московским и государем всея Руси. «А уж когда его внук, Иван IV Васильевич, известный как Иван Грозный, начал силой возвращать отобранные у Руси выходы к Балтийскому морю, демонизация России превратилась в своеобразную отрасль пропагандистской индустрии», — добавил парламентарий.

По его словам, даже когда Россия оказывалась временным союзником западных стран, они все равно продолжали ее демонизировать. «Во время Итальянского похода Суворова против французов англичане, хотя и воевали с нами против общего врага, продолжали писать о Суворове как о медведе-людоеде и даже публиковали соответствующие карикатуры», — указал Вассерман.

Кто на самом деле является «людоедом» и почему

Европейцы сами на протяжении всей своей истории «были самыми настоящими людоедами», заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Собянин.

«Людоедство в прямом смысле слова было распространено и в средневековой Европе и даже в Новое время. Это глубоко засело и в подсознании, и в культуре. Отсюда такое огромное количество страшных сказок про людоедов», — сказал он. По его словам, это «людоедство» нашло свое выражение и в крайне жестоких актах геноцида как при освоении колоний, так и в ходе войн.

«Десятки миллионов человек погибли в нескольких организованных британцами волнах голода в Индии в конце XIX и в XX веках. Геноцид евреев в Европе и геноцид советского народа в ходе Второй мировой войны, организованные немцами и их союзниками, также привели к многомиллионным жертвам», — напомнил Собянин.

Продолжается эта линия и сейчас. Как рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, «людоедскую» политику вел и ведет коллективный Запад во имя и ради собственной гегемонии. «Мы это видели в бывшей Югославии, Ираке, Ливии. Ранее этому предшествовали годы колониальной эпохи, порабощения целых стран и народов, выкачивания их ресурсов и богатств», — заявил он.

Чем демонизация РФ угрожает России и русским

По мнению Собянина, Европа сталкивается с большими экономическими и социальными проблемами, которые вынудят ее идти в новый поход на Восток. «Немцам и другим европейцам уже много лет показывают врага, который во всем виноват: в том, что дорожают коммунальные услуги, что рушится промышленность и экономика, закрываются производства, дорожает жизнь. И сейчас людям и прессе лидеры государств объясняют, как это делает Макрон, что все устроила Россия», — сказал эксперт.

По его словам, «нацизм, который и есть людоедство», возрождается в еще более свирепой форме, чем 80–90 лет назад. «Врагами объявлены все живущие в России, вне зависимости от национальности или идеологии: и русские, и белорусы, и украинцы, и кавказцы со среднеазиатами», — подчеркнул Собянин.

По словам проживающего в Германии независимого журналиста Дмитрия Мальцева, «истреблять людей будут как диких варваров, якобы незаконно и несправедливо владеющих баснословными природными богатствами — нефтью, газом, ураном, редкоземельными металлами, которые должны принадлежать цивилизованным народам».

Верить в то, что Россия плохая и злая, выгодно просто потому, что именно под ее контролем находятся колоссальные природные ресурсы, добавил Вассерман.

«Запад, который сам весьма расточителен в этом плане, надеется этими ресурсами воспользоваться. Именно поэтому, когда Запад постоянно утверждает, что русские „не могут правильно распорядиться“ своими богатствами, под „правильным распоряжением“ он подразумевает извлечение максимальной выгоды для себя», — резюмировал парламентарий.

