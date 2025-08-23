Деградация элит в Европе, жесткий ультиматум Киеву, бабье лето: что дальше

Эксперты пишут, что в Европе происходит деградация политических элит, президенту Украины Владимиру Зеленскому поставили жесткий ультиматум, синоптики рассказали, стоит ли ждать бабьего лета в Москве в начале сентября, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как Трамп глумится над Зеленским и европейскими лидерами?

В понедельник, 18 августа, президент США Дональд Трамп встретился с главами стран Евросоюза и Украины. В переговорах, помимо Зеленского, приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев выразил мнение, что вовсе не обязательно слушать и анализировать заявления и утечки в СМИ после саммита в Вашингтоне, чтобы понять, кто есть кто в евро-атлантической политике. По его словам, достаточно было посмотреть видеохронику встречи.

«Трамп откровенно глумится что над Зеленским, что над другими европейскими лидерами, и они сами позволяют так с собой обращаться», — заявил эксперт.

Он напомнил, что хозяин Белого дома, встречая Зеленского в ходе официального фотографирования, «кладет на него руку так, как будто берет за шкирку нашкодившего кота». По мнению эксперта международного дискуссионного клуба «Валдай» политолога Андрея Кортунова, это связано как с личностными факторами, так и с политическими.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

«Трампу, учитывая его характер, привычки, склад лидерства, удобнее говорить с сильными партнерами. Не только с [президентом России] Владимиром Путиным, но и с такими руководителями, как [президент Турции] Реджеп Тайип Эрдоган, [премьер-министр Индии] Нарендра Моди или [председатель КНР] Си Цзиньпин. Политики, у которых совершенно другой тип лидерства, если можно так сказать, ему безусловно чужды. Кроме того, мы знаем, что большинство этих людей еще год назад поддерживали Байдена и нелицеприятно отзывались о Трампе и возможности его прихода к власти», — рассказал Кортунов.

Воробьев в свою очередь добавил, что украинский лидер на встрече в Вашингтоне был «суетлив, его глаза бегали, и он постоянно шмыгал носом, что многие связывают с его пристрастием к наркотикам». Однако, по мнению пользователей соцсетей, «королевой бала» оказалась премьер-министр Италии. Комментаторы отметили, что, сидя рядом с главой США, она никак не могла контролировать свою мимику, вращала глазами так, будто находилась в измененном состоянии сознания.

«Наркоманка. Идет ломка, руки прижаты к телу, а лицо и ноги выдают. Ну Италия, переплюнули Макрона с двумя корешами (Мерцем и Стармером. — NEWS.ru). <…> Наркоманка 100%, страшно за мир, когда такое у власти», — оценили поведение Мелони в Сети.

По мнению комментаторов, «в Европе нормальных людей не осталось, или в ней проводится специальный отбор лиц, на руководящие посты выдвигают всех больных и дурковатых». Воробьев считает, что людей не обманешь и они все прекрасно видят.

«Действительно, в Европе на протяжении десятилетий двигали людей с нарушениями в поведении и сниженными личностными качествами, чтобы они в один момент смели таких людей, как Маргарет Тэтчер, Франсуа Миттеран, Гельмут Коль или Ангела Меркель, не говоря уже о лидерах предыдущего поколения», — подчеркнул директор Центра стратегической конъюнктуры.

По словам военного аналитика Александра Собянина, недостатки и пороки представителей нынешних европейских элит стали залогом их нахождения у власти.

Председатель Совмина Италии Джорджа Мелони, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press

«Наркомания, как в случае Зеленского, Мелони или, возможно, Фридриха Мерца, геронтофилия Эммануэля Макрона, <…> невоздержанность и тупость британского премьера Стармера, который не смог оставить в тайне свою связь с „эскортниками“ с Украины и не заплатил денег, — это все оказалось не недостатками, а конкурентными преимуществами при назначении на должности», — заявил он.

Собянин уверен, что, с одной стороны, такими людьми легче управлять, их легче контролировать, а с другой — они делают то, что нужно США: уничтожают потенциал своих стран, предприятия переводят в Америку и сами готовы «размазать европейский паровоз о стену под названием Россия».

Москва поставила жесткое условие для встречи с Зеленским

Telegram-канал INSIDER-BLACK сообщил, что Путин не планирует встречу с Зеленским в обозримом будущем. По данным канала, личный контакт возможен только при одном условии — все пункты будущего мирного договора будут полностью прописаны и согласованы сторонами.

«В Москве хорошо понимают мотивацию Зеленского, который стремится к публичной встрече. Его цель — создать медийную картинку, на которой он предстанет готовым к миру. <…> При этом в Киеве отлично осознают, что Путин не пойдет на территориальные уступки. <…> Однако позиция Москвы является более жесткой и комплексной, чем ее пытаются представить в Евросоюзе и Киеве. Речь идет не только о территориальных вопросах, но и о ряде обязательных требований. Среди них — сокращение армии Украины, отказ от нацистской идеологии, законодательное закрепление статуса русского языка, а также получение реальных гарантий нейтрального статуса Украины. При этом Киев и его западные партнеры продолжают делать вид, что этих условий не существует», — передает INSIDER-BLACK.

Источники в Кремле уточнили, что встреча на высшем уровне возможна только после того, как украинская сторона письменно или через переговорную группу официально признает весь пакет выдвигаемых условий. По словам инсайдеров, лишь после выполнения этого условия Путин будет готов поставить финальную точку в переговорах или продолжать военную операцию до полной капитуляции Киева.

«Зеленский понимает, что на переговорах с Путиным он сокрушительно опозорится, поэтому будет тянуть подписывать все условия», — высказались россияне.

Владимир Зеленский Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиян ждет бабье лето?

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что 1 сентября в Московском регионе будет стоять теплая погода, но в первой половине дня местами может пройти небольшой кратковременный дождь.

«1 сентября в Москве и области ожидается достаточно теплая погода. Ночью по области +15–20 градусов. В утренние часы — как раз на период проведения линейки — воздух может уже прогреться до +18–19 градусов», — пояснил он.

Метеоролог Александр Сергеев в свою очередь предупредил, что в первые дни осени в город может прийти похолодание. По его словам, первые сентябрьские дни, возможно, поразят россиян.

«После пусть и не жаркого, но довольно комфортного августа начало осени станет самым настоящим испытанием на прочность. Во многих регионах, в том числе в Центральной России, резко похолодает», — заявил синоптик.

По данным метеосервисов, первая декада сентября 2025 года в Москве начнется с теплой погоды. С 1 по 5 сентября дневная температура составит +16–22 градуса, ночная — +12–16 градусов. Однако с 6 по 10 сентября ожидается постепенное похолодание. Днем столбики термометров покажут +14–16 градусов, ночью — от +8 до +11 градусов. Осадки прогнозируются в течение пяти дней первой декады, с пиком 1, 2, 8 и 9 сентября.

Влажность воздуха сохранится на уровне 75–82%, ветер будет умеренным, 3–5 м/с, преимущественно южным и юго-западным, давление стабилизируется в диапазоне 744–746 мм рт. ст. Таким образом, по мнению синоптиков, в начале сентября в Москве бабьего лета и тепла до +30 градусов ожидать не стоит.

