В Госдуме считают, что Трампу удалось обвести Европу вокруг пальца

Глава Белого дома Дональд Трамп стремится показать, что США якобы никак не связаны с украинским конфликтом и выступают лишь в роли миротворца, и при этом ему удалось переложить основную ответственность на Европу, сообщил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что такое положение вещей устраивает Россию.

Трамп сейчас как раз и старается изо всех сил, чтобы изобразить, будто США к конфликту не имеют ровным счетом никакого отношения и выступают исключительно в роли миротворца. Ему точно удалось большую часть ответственности свалить на Европу. Там вынуждены были согласиться и с повышением американских пошлин, и с тем, что оружие для Украины им теперь придется закупать в США. Это точно не в интересах Европы, поэтому странно было бы утверждать, что она выигрывает на дипломатическом треке, — рассказал Журавлев.

Собеседник отметил, что европейцы даже поодиночке боятся ездить к Трампу. По этой причине им пришлось собраться вместе, чтобы хоть в чем-то убедить американского лидера.

Если разобраться, то [Джорджа] Мелони, к примеру, требовала применить к Украине статью 5 Устава НАТО, [Эммануэль] Макрон хотел бы участия Франции в переговорах между Россией и Украиной, [Фридрих] Мерц добивался перемирия на фронте, но в итоге Трамп аккуратно обошел все эти вопросы, оставшись при своем мнении. Нас, в принципе, отстраненная позиция американского президента на данном этапе вполне устраивает. Это все равно, что если бы играющая против нас команда вдруг потеряла главного форварда, — констатировал эксперт.

Ранее Журавлев заявил, что Макрон подталкивает Евросоюз к вводу войск на Украину. По его словам, Париж стремится занять более весомое место в переговорах. При этом Германия и Италия уже объявили, что их армии не будут участвовать в конфликте.