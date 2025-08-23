Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 10:33

В Гидрометцентре раскрыли причину «холода» в столице

Синоптик Макарова: август кажется холодным из-за прошлогоднего теплого сентября

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве температура немного ниже климатической нормы, но кажется холоднее из-за жаркого прошлогоднего сентября, рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с РИА Новости. Согласно прогнозам синоптика, в ближайшие дни столбики термометров будут колебаться в пределах нормы.

На самом деле, если посмотреть карты аномалий, то температура где-то на пару градусов ниже нормы будет в ближайшую пятидневку. Плюс-минус четыре градуса — это около нормы. Для Москвы вообще это нормальная погода, — отметила Макарова.

Эксперт добавила, что средняя температура августа окажется немного ниже обычной, однако в последние дни месяца ожидается потепление до плюс 17–22 градусов днем. При этом ночи останутся прохладными, что также характерно для конца лета. Макарова пояснила, что восприятие текущей погоды как холодной объясняется контрастом с сентябрем 2024 года, когда средняя температура достигала плюс 17 градусов — месяц фактически стал продолжением лета.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на большей части России сохранится летняя погода. В большинстве регионов температура будет выше климатической нормы на 5–9 градусов. Особенно тепло будет в Северо-Западном федеральном округе, Приволжье, на Урале и в Западной Сибири. Самые высокие показатели ожидаются в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

