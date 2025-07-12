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12 июля 2025 в 21:49

На Украине раскрыли главное условие встречи Путина и Зеленского

МИД Украины: Путин намерен встретиться с Зеленским после капитуляции Киева

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна лишь при капитуляции Киева, заявил замглавы украинского МИД Сергей Кислица в интервью The Kyiv Independent. Он озвучил условие, которое якобы было выдвинуто российской стороной для проведения встречи глав государств.

Эта позиция, по словам чиновника, была обозначена в ходе недавних переговоров в Стамбуле. Другой информации дипломат не озвучил.

Ранее сообщалось, что российский президент отказался встречаться с Зеленским после его предложения о контактах на высшем уровне. Путин в рамках совещания с членами правительства РФ задался вопросом, кто будет вести переговоры с террористами. Глава государства также спросил, за что поощрять Украину, предоставляя передышку в боевых действиях.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры на высшем уровне между Путиным, Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом возможны. По его словам, это произойдет только после достижения конкретных результатов на уровне делегаций.

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