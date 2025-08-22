Рабы из теплиц и мигрантка с «гробовыми» бойца СВО: главные ЧП недели

В Воронежской области активисты спасли из рабства сотню человек на ферме, в Красноярске мигрантка пыталась присвоить «гробовые» после гибели участника СВО, в Перми подросток-сирота скончался после избиения толпой — NEWS.ru рассказывает о самых громких новостях из рубрики «Происшествия» за неделю.

Под Воронежем освободили рабов

В Воронежской области из рабства освободили порядка ста человек, которые бесплатно работали на ферме у украинской семьи. Выйти на это преступление общественники из движения «Альтернатива» смогли при поисках 38-летней Елены Сысоевой.

«Сысоева Елена Юрьевна находилась на одном из московских вокзалов 13 июля этого года, ждала поезд. К ней подошла Оксана, рассказала, что является волонтером, и позвала на сельскохозяйственные работы в теплицах. Елене понравились описанные условия, и она согласилась», — рассказывают в «Альтернативе».

Однако на месте ситуация предстала в ином свете. Елена, как и другие жертвы, оказалась фактически в рабских условиях. При попытке сбежать людей избивали, а за ежедневный труд платили всего лишь 3000 рублей в месяц.

Известно, что некоторые пострадавшие приехали в Воронежскую область из-под Краснодара. Там они ранее собирали арбузы на продажу. На месте их кормили просроченной едой. Сотрудников то и дело убеждали, что вскоре выплатят им обещанные деньги, но каждый раз этот вопрос откладывался.

Мигрантка требовала «гробовые» за бойца СВО

В Красноярске завели дело против иностранки, заключившей фиктивный брак с российским военнослужащим. Женщина потребовала более 9 млн рублей в качестве выплат по случаю гибели супруга в зоне СВО.

Согласно данным ведомства, мигрантка вступила в брак с россиянином исключительно с целью получения разрешения на временное проживание в России. Фактических отношений между супругами не было. Вскоре после заключения брака мужчина подписал контракт с Министерством обороны и был направлен на СВО.

В период его службы женщина родила ребенка от другого мужчины. Позже стало известно, что военнослужащий погиб при выполнении боевого задания. Узнав об этом, его супруга подала заявление на получение социальных выплат.

Проверка установила, что брак был фиктивным. В связи с этим уголовное дело возбуждено по факту покушения на мошенничество при получении социальных выплат. Брак признан недействительным, а все положенные средства переданы матери погибшего военнослужащего как законному представителю.

Толпа забила подростка до смерти

В Перми простились с 17-летним Константином Корюховым, погибшим во время сплава по реке Чусовой. Подростка избили глубокой ночью участники похода. Он скончался от сотрясения мозга и перелома челюсти. Перед смертью Костя написал девушке: «Я тебя люблю».

Юноша был сиротой — отец умер, мать лишили родительских прав. Опекуном стала старшая сестра Анастасия, собравшая деньги на похороны. Путевку Косте выделила служба соцзащиты.

«Накажу всех, кто напал на тебя толпой, абсолютно всех этих уродов. Они все будут не рады, что живы. Обещаю», — написала сестра погибшего в соцсетях.

