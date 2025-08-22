Отчим насиловал слабоумную падчерицу: сестра требует посадить педофила

Уроженка Краснодарского края Екатерина Карпун добилась начала уголовного разбирательства против своего отчима спустя 30 лет после того, как пережила сексуальное насилие с его стороны. Только вступилась она теперь не за себя, а за свою племянницу, которая вслед за тетей стала жертвой уже престарелого растлителя. О своей истории она рассказала в интервью проекту «Несломленные». NEWS.ru рассказывает о деталях этого дела.

Заставляли называть отчима папой

Екатерина родилась в станице Кущевской Краснодарского края. Она стала вторым ребенком в семье, до этого на свет появилась ее сестра Таня. У Тани была диагностирована умственная отсталость, но девочка ходила в обычную школу.

Когда Кате исполнилось пять лет, умер ее папа. Через пару лет в семье появился Александр — отчим, которого с первого дня нужно было называть папой по наказу мамы, хотя Катя и не хотела делать этого.

Девушка вспоминает, что первое впечатление от отчима у нее было положительным. Он был очень дружелюбен с ней и ее сестрой, не обижал маму и был очень хозяйственным. Но примерно спустя год девочка начала замечать странные привычки нового мужа мамы. Когда Катя и Таня приходили из школы, Александр сразу же шел в свою комнату. Как потом узнала Катя, отчим проделал в стене отверстие, через которое мог наблюдать за переодеваниями падчериц.

Случайно терся о спину гениталиями

Летом, когда девочки шли купаться в летний душ, отчим тоже часто оказывался где-то поблизости.

«Как только я или сестра идем купаться, у него появляются дела вокруг этого душа. Он ходит, какие-то кирпичи складывает, собирает яблоки, стучит, колотит — и прям в непосредственной близости с этим душем. И косится», — вспоминает Екатерина.

Кроме того, Александр всегда якобы случайно задевал девочек. Екатерина вспоминает, что во время обеда мужчина часто проходил за ее спиной, когда она сидела на табурете, и ненароком задевал ее выпирающими из штанов гениталиями. По ее воспоминаниям, иногда она чувствовала, что половой орган при этом был эрегирован.

Примерно в возрасте девяти лет Катя проснулась от того, что отчим трогал ее за грудь. Когда девочка испугалась и потребовала объяснить, что происходит, отчим ответил, что всего лишь поправлял девочке одеяло. После этого Катя рассказала маме о произошедшем, но не получила от нее поддержки.

«Мама у меня человек простой. Зовет отчима: „Саша, иди сюда. Катя говорит, что ты к ней приставал. Это правда?“ Он говорит: „Да кого ты слушаешь, я не нравлюсь ей по каким-то причинам, она просто наговаривает. Все это неправда, это вранье“», — пересказывает Екатерина.

После этого момента дочь больше не приходила к матери с жалобами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Что за человеческий бутерброд?»

В том же году мама Кати и Тани забеременела. Беременность проходила сложно, и женщину несколько раз укладывали в больницу на сохранение. Дочери тем временем оставались с отчимом в деревенском доме.

В один из таких дней Катя стала свидетелем страшного. Ночью перед поездкой к маме в больницу она долго не могла уснуть и в какой-то момент встала, чтобы сходить на кухню.

«У нас на кухне стояли кровать, холодильник, стол, стулья. И я захожу, не пойму вообще, что происходит, что за, простите, бутерброд человеческий на кровати лежит, почему столько много ног. Я смотрю, не верю своим глазам. Снизу лежит моя сестра. На тот момент сестре было 11 лет. Сверху лежит он, голой попой, без трусов. Я не смогла рассмотреть, лицом она вверх лежала или вниз. У меня просто шок случился. Я остолбенела», — рассказывает Екатерина.

Позже девочка неоднократно замечала, что Александр запирается с Таней на летней веранде, в своей комнате. Неоднократно Катя замечала, как отчим насилует ее умственно отсталую сестру на пастбище, пока она сама пасет коров вдалеке.

«Бабушке об этом говорить нельзя»

После окончания школы Катя уехала учиться в Ростов, где осталась жить. В Кущевской у мамы подрастал сын, рожденный в браке с Александром. После армии молодой человек женился, и в их семье родилась девочка.

Екатерина рассказывает, что была в дружеских отношениях с женой своего младшего брата. И как-то они сошлись во мнении, что Александр слишком тактилен в отношении других женщин и имеет педофильские наклонности. Но все это осталось разговорами до момента, пока сноха не позвонила с тревожным сообщением.

«Два года назад она созвонилась и сказала, что то, чего боялись, случилось. Моя шестилетняя племянница пострадала от Александра. Вот ребенок говорит маме, что „у нас с дедушкой есть секреты“. Она стала снимать на телефон этот разговор, в котором ребенок стал рассказывать, что происходит это у них уже давно. Дедушка вкладывает ей „писюльку в писю“, потом они двигаются. Бабушке об этом говорить нельзя, конечно», — рассказывает Екатерина.

Екатерина получила от снохи эту видеозапись и начала настаивать на том, чтобы родители племянницы обратились в полицию.

«Катя, не лезь, это наша ситуация. Ты разбирайся со своими проблемами, которые с тобой случались, а в этой ситуации мы сами разберемся без твоей помощи. Занимайся собой и своей семьей», — ответили ей родственники.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Взяла видео и обратилась в полицию»

Екатерина стала реже общаться, но спустя год все-таки поинтересовалась, что было предпринято в связи с растлением племянницы. Выяснилось, что сноха и брат с племянницей лишь перестали общаться с родителями.

«Я взяла это видео и обратилась в полицию с заявлением о педофилии на отчима Александра. Следствие длится уже больше года. Меня особо никто не информирует», — рассказывает Екатерина.

В течение года она узнала лишь о том, что Александра отправляли на медицинское освидетельствование, на котором констатировали — мужчина уже пять лет как импотент, поэтому не может быть педофилом.

«Отсутствие проникновения не является фактом отсутствия сексуального растления. Я не могу понять, либо у нас недостаток информации [у следователей], либо в регионе настолько все плохо вообще с правовым полем», — возмутилась во время интервью ведущая-психолог Татьяна Зайцева.

Екатерина обратилась с жалобой в прокуратуру, и там частично удовлетворили ее запрос. Сейчас расследование в отношении Александра продолжается.

