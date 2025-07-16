Депутат раскрыл, кто должен стать для россиян примером для подражания

Депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал чтить память святителя Филиппа митрополита Московского. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что митрополит на собственном примере показал важность несгибаемой веры и мужества.

Святитель Филипп — это пример несгибаемой веры и мужества перед лицом несправедливости. Он не побоялся обличить жестокость царя Ивана Грозного, за что поплатился свободой и жизнью. Его подвиг напоминает нам, что правда и совесть должны быть выше страха и личной выгоды, — сказал Иванов.

Депутат отметил, что в сложное для страны время пример святителя Филиппа особенно важен. По его словам, основой для достойного будущего могут стать только уважение к человеческому достоинству и верность своим убеждениям.

Давайте в молитве обратимся к святому Филиппу, попросим у него силы духа и мудрости. И пусть его жизнь вдохновляет нас на дела милосердия, на защиту слабых и на верность своим идеалам, — добавил Иванов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что канонизация русского царя Ивана Грозного невозможна. По его словам, правитель совершил страшное преступление против святителя. Он добавил, что это не умаляет и не отменяет политических достижений Ивана Грозного, однако это не может быть причиной для канонизации.