25 августа 2025 в 13:05

«Успехи режут глаза»: в Госдуме высмеяли критику Стубба в адрес Путина

Депутат Колесник: Стубб раскритиковал Путина из-за успехов России

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/snapshot-photography/F.Boi/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб раскритиковал российского лидера Владимира Путина вследствие зависти из-за успехов ВС РФ на фронте, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, ложные высказывания европейского лидера о недостижении целей СВО и расширении НАТО из-за действий России вызваны отчаянием.

Я не знаю, на основании чего Стубб считает, что Россия потерпела геополитическое поражение. Это какой-то крик отчаяния. Может быть, у него внутри страны проблемы, и он пытается переключить внимание, говоря, что в России плохо. У нас экономика развивается, побеждаем на всех фронтах. Успехи режут глаза нашим западным партнерам, — сказал Колесник.

Он напомнил, что недавно Стубб заявлял о необходимости сотрудничать с Россией. По словам депутата, в Европе наблюдается экономический кризис и наступление рецессии, особенно в ведущих странах.

Ранее Стубб заявил, что отношения Финляндии и России будут восстанавливаться после завершения конфликта на Украине. По его словам, географическое соседство обязывает Хельсинки считаться с Москвой. Стубб подчеркнул, что Финляндию и Россию объединяет общая история и неизбежно будет будущее.

