Названы неприятные для Украины последствия отключения Starlink

Отключение системы спутниковой связи Starlink на Украине может привести к коллапсу для ВСУ на фронте, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, даже один из самых преданных союзников в лице Германии не сможет заменить Польшу в этом вопросе.

Германия не в состоянии заменить Польшу, у нее свои проблемы. Вчера [Фридрих] Мерц (канцлер Германии. — NEWS.ru) заявил о том, что социальное государство Германии уже не работает. Это грозит коллапсом всей системы управления ВСУ на фронте. Думаю, что [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) сейчас будет предпринимать какие-то шаги, ― ответил Матвийчук.

Ранее министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Варшава прекратит оплачивать Starlink для Украины из-за вето президента страны Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам. Глава ведомства не уточнил, до какого срока все уже проплачено. При этом Навроцкий говорил, что утвердит закон, когда из него уберут помощь для неработающих украинцев.

До этого Служба безопасности Белого дома назвала спутниковую систему Starlink потенциальной угрозой нацбезопасности США. Устанавливая связь Starlink в Белом доме, администрация американского лидера Дональда Трампа и команда миллиардера Илона Маска проигнорировали меры безопасности.