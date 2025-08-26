Маск жестко прошелся по уничтожающим народ правительствам

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Любое правительство, уничтожающее собственный народ, не является легитимным, заявил американский предприниматель Илон Маск. Миллиардер опубликовал такое сообщение в соцсети X.

В начале лета предприниматель сообщал о создании в США партии «Америка». Это случилось после ухода Маска с должности руководителя ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) и публичной перепалки с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Ранее миллиардер начал судиться с Apple и компанией-разработчиком чат-бота ChatGPT OpenAI, подав на них соответствующий иск. В тексте обвинения Маск пояснил, что они заблокировали рынки для удержания монополии и борьбы с конкурентами в сфере искусственного интеллекта.

Также предприниматель раскритиковал The Wall Street Journal за публикацию о том, что он якобы отложил создание собственной партии. Основатель Tesla призвал не доверять никаким новостям этой газеты.

