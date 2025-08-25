Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 23:45

Маск подал иск против Apple и OpenAI

Маск подал иск против Apple и OpenAI и обвинил их в монополии

Илон Маск Илон Маск Фото: Francis Chung/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подал судебный иск против корпорации Apple и компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI. В тексте обвинения он указал, что они заблокировали рынки для удержания монополии и борьбы с конкурентами в сфере искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg.

Два монополиста объединили усилия, чтобы обеспечить свое дальнейшее доминирование в мире, стремительно развивающемся благодаря самой мощной технологии, когда-либо созданной человечеством: искусственному интеллекту (ИИ). Работая в тандеме, ответчики Apple и OpenAI заблокировали рынки, чтобы сохранить свои монополии, — констатировал бизнесмен.

По словам Маска, Apple не дает возможности фирмам в области искусственного интеллекта, кроме OpenAI, достичь вершины рейтинга ее магазина приложений App Store. Таким образом корпорация стремится противодействовать конкуренции со стороны таких инноваторов, как X и xAI, подчеркнул он.

Ранее Маск предположил, что в будущем мир может превратиться в симуляцию, где люди станут второстепенными персонажами. По мнению бизнесмена, это случится, если универсальный искусственный интеллект получит самосознание. Такой ИИ, в отличие от специализированных моделей, сможет решать любые задачи, которые под силу человеку. У него также будет самосознание и способность к обучению без посторонней помощи.

Илон Маск
Apple
OpenAI
иски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дагестане мужчина избил девушку из-за внешности
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 августа 2025 года
Крис Пайн: биография и лучшие роли
Леонид Слуцкий предложил строить школы с бассейнами по всей России
Выкидыш и конфликт с Васильевым: как живут Артемьева и Полищук из «Сватов»
«Терпение Трампа на исходе»: в Киеве раскрыли план Зеленского
Чемпион мира по плаванию объяснил, в чем трудность найти Свечникова
Маск подал иск против Apple и OpenAI
ФАС возбудила уголовные дела из-за завышения цен на топливо в регионах
Вучич обозначил главную цель Сербии
«Очень деятельный»: в ГД поддержали Краснова на должность главы ВС
ВСУ тайно копят F-16: сколько самолетов осталось у Киева, как их используют
Названа причина, по которой Украина атаковала Курскую АЭС
Юрий Антонов ответил на слухи о госпитализации в Казани
Банки планируют обязать пересматривать стоимость ипотечных квартир
«Не переговоры»: на Западе объяснили, зачем Зеленскому встреча с Путиным
Росавиация ограничила работу аэропорта в Волгограде
Во Владивостоке школьники разбили лобовое стекло авто, прыгая на нем
Трамп заявил о желании подружить две азиатские страны
«По пути Техника»: почему родные скрывают правду о состоянии Гуфа после ЧП
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.