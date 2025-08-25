Маск подал иск против Apple и OpenAI Маск подал иск против Apple и OpenAI и обвинил их в монополии

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подал судебный иск против корпорации Apple и компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI. В тексте обвинения он указал, что они заблокировали рынки для удержания монополии и борьбы с конкурентами в сфере искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg.

Два монополиста объединили усилия, чтобы обеспечить свое дальнейшее доминирование в мире, стремительно развивающемся благодаря самой мощной технологии, когда-либо созданной человечеством: искусственному интеллекту (ИИ). Работая в тандеме, ответчики Apple и OpenAI заблокировали рынки, чтобы сохранить свои монополии, — констатировал бизнесмен.

По словам Маска, Apple не дает возможности фирмам в области искусственного интеллекта, кроме OpenAI, достичь вершины рейтинга ее магазина приложений App Store. Таким образом корпорация стремится противодействовать конкуренции со стороны таких инноваторов, как X и xAI, подчеркнул он.

Ранее Маск предположил, что в будущем мир может превратиться в симуляцию, где люди станут второстепенными персонажами. По мнению бизнесмена, это случится, если универсальный искусственный интеллект получит самосознание. Такой ИИ, в отличие от специализированных моделей, сможет решать любые задачи, которые под силу человеку. У него также будет самосознание и способность к обучению без посторонней помощи.