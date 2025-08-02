Маск раскрыл, что будет с людьми после создания универсального ИИ

Маск раскрыл, что будет с людьми после создания универсального ИИ Илон Маск считает, что мир станет симуляцией после создания универсального ИИ

Мир, вероятнее всего, станет симуляцией, в которой люди будут выполнять второстепенные роли, если искусственный интеллект обретет самосознание, сообщил предприниматель Илон Маск в соцсети Х. По его словам, подобное развитие событий кажется наиболее вероятным.

Илон Маск прокомментировал пост одного из пользователей соцсети. Тот предположил, что после создания универсального искусственного интеллекта (AGI) человечество превратится во «второстепенных персонажей в симуляции».

Скорее всего, так и есть, — отметил Маск и в скобках добавил: «Вздыхаю».

Универсальный искусственный интеллект способен выполнять любые интеллектуальные задачи, доступные человеку. В отличие от узкоспециализированного ИИ, AGI обладает самосознанием и способностью к обучению. Предполагается, что такой интеллект сможет мыслить, принимать решения и адаптироваться к новым условиям без человеческой помощи.

Ранее стало известно, что крупнейшие IT-гиганты США вложили в искусственный интеллект $155 млрд только за 2025 год. Microsoft, Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), Amazon и Alphabet вышли на рекордные уровни капвложений ради ИИ-инфраструктуры, дата-центров и чипов. Уже в 2026 году инвестиции превысят $400 млрд.