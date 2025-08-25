Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 18:11

Отключение Starlink на Украине связали с Трампом

Военэксперт Матвийчук: Трамп мог перекрыть финансирование Starlink для ВСУ

Прекращение финансирования со стороны президента США Дональда Трампа может быть истинной причиной отказа Польши платить за систему спутниковой связи Starlink для Вооруженных сил Украины, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Варшава является основным плательщиком за Starlink и деньги на эти услуги поступали от США по указанию предыдущего лидера страны Джо Байдена.

Польша является спонсором Украины, но в последнее время их отношения терпят крах ввиду того, что официальный Киев не хочет признавать свою ответственность за Волынскую резню. Новый президент Польши требует эксгумации и доказательства того, что это бандеровцы убивали поляков, чтобы, как он говорит, дать возможность добиться справедливости. Это связано с последними экономическими и финансовыми деяниями против беженцев, которые осели в Польше. Польша является основным плательщиком за Starlink, ей при Байдене США перекачивали деньги. Я так понимаю, что Трамп, скорее всего, отключил этот денежный поток, ― ответил Матвийчук.

Ранее министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Варшава прекратит оплачивать Starlink для Украины из-за вето президента страны Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам. Глава ведомства не уточнил, до какого срока все уже проплачено. При этом Навроцкий говорил, что утвердит закон, когда из него уберут помощь для неработающих украинцев.

