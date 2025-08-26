Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Политолог ответил, что стоит за антивоенными заявлениями Маска

Политолог Блохин: слова Маска о геноциде обосновывают отказ США помогать Киеву

Илон Маск Илон Маск Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Слова предпринимателя Илона Маска о причастности ЕС к геноциду обосновывают отказ США помогать Украине, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. При этом, по его словам, бизнесмен не возглавит антивоенное движение из-за риска потерять деньги.

Маск точно не возглавит антивоенное движение, потому что он человек системный. Это один из самых богатых людей в мире, который завязан на американский военно-промышленный комплекс. Если он возглавит антивоенное движение, то сразу же потеряет все. Поэтому это лишь различные заявления, сделанные в укор Европе, для того чтобы обосновать формальный выход США из украинского конфликта, и не более того, — сказал Блохин.

Ранее геополитический аналитик Центра по фундаментальным правам в Будапеште Золтан Кошкович заявил, что США могут в ближайшее время направить Украине и Евросоюзу последнее предупреждение по поводу завершения конфликта с Россией. По его прогнозу, при этом поставки оружия продолжатся, однако передача координат целей прекратится.

До этого Маск согласился с мнением, что высказывание премьер-министра Дании Метте Фредериксен об Украине говорит о причастности ЕС к геноциду. Маск присоединился к дискуссии в Сети, развернувшейся под публикацией Фредериксен.

