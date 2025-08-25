Переговоры Путина и Трампа на Аляске
США готовятся вынести жесткое предупреждение Украине и ЕС

Кошкович: США предупредят Украину и ЕС о необходимости закончить конфликт

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

США могут в ближайшее время направить Украине и Евросоюзу последнее предупреждение по поводу завершения конфликта, заявил в социальной сети Х геополитический аналитик Центра по фундаментальным правам в Будапеште Золтан Кошкович. По его прогнозу, при этом поставки оружия продолжатся, однако передача координат целей прекратится.

В ближайшие дни будет последнее жесткое предупреждение ЕС и Киеву о прекращении конфликта, и после этого США просто навсегда лишат их разведданных, — отметил Кошкович.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ключом к мирному урегулированию являются два вопроса: гарантии безопасности Украины и определение территориальных параметров конфликта. По его мнению, решение этих пунктов позволило бы сторонам выработать условия для соглашения.

Также вице-президент заявил о гибкости российской стороны на переговорах по урегулированию конфликта. Вместе с этим он отметил, что США также добросовестно ведут переговорный процесс одновременно и с Россией, и с Украиной, прикладывая усилия для прекращения боевых действий. Таким образом политик ответил на вопрос о том, манипулирует ли Москва Вашингтоном.

