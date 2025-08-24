Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В США назвали ключ к мирному соглашению по Украине

Вэнс: гарантии безопасности и вопрос территорий — главные условия завершения СВO

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс

Урегулирование вопроса о гарантиях безопасности Украины и определение территориальных параметров конфликта станет ключом к достижению мирной договоренности с Россией, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News. По его словам, именно решение этих двух пунктов позволит сторонам выработать условия для соглашения.

Фундаментально разногласия касаются гарантий безопасности и того, где проходит линия фронта на Украине. <...> Мы фактически определили два критически важных вопроса: один для украинцев, другой для россиян. И я думаю, что именно отсюда, если мы в конце концов решим эти проблемы, появится соглашение, — заключил Вэнс.

Ранее вице-президент заявил о гибкости российской стороны на переговорах по урегулированию конфликта. Вместе с этим он отметил, что США также добросовестно ведут переговорный процесс одновременно и с Россией, и с Украиной, прикладывая усилия для прекращения боевых действий. Таким образом политик ответил на вопрос о том, манипулирует ли Москва Вашингтоном.

Джей Ди Вэнс
Россия
Украина
безопасность
