26 августа 2025 в 14:05

Россиянам рассказали, какие консервы нельзя есть

Диетолог Павлюк: консервы внутри не должны пениться

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если при открытии консервов возникли сомнения в их качестве, их стоит выбросить, заявила диетолог Наталья Павлюк. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что насторожить должны неприятный запах и внешний вид продукта.

Если, когда мы открываем банку, внутренность пенится, идет неприятный запах, то лучше это выкинуть, — порекомендовала диетолог.

Ранее в Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом из-за употребления рыбных консервов. В Роспотребнадзоре пояснили, что их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Женщины купили шпроты в масле на мини-рынке у неизвестного продавца, который продавал консервы из грузовой машины. Производитель, указанный на упаковке, — рыбный завод «За Родину» в Калининграде. После употребления продукции женщины почувствовали себя плохо и обратились к врачам, в их крови был обнаружен ботулотоксин.

