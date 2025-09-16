Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 11:30

Салат «Бангладеш» вкуснее «Мимозы»! Обалденное сочетание риса с рыбными консервами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Бангладеш» вкуснее «Мимозы»! Экзотичное сочетание рыбных консервов, свежего яблока и риса под оригинальным соусом. Идеальный выбор для тех, кто любит удивлять гостей изысканными и сытными блюдами.

Ингредиенты

  • Рис отварной — 4 ст. л.
  • Яйца вареные — 5 шт.
  • Рыбные консервы в масле — 1 банка
  • Яблоко — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 маленькая головка
  • Масло сливочное — 80 г
  • Майонез — 200 г
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Сок лимонный — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Приготовьте соус: смешайте майонез с сахаром и лимонным соком. Яйца разделите: белки нарежьте пластинами, желтки измельчите. Лук мелко порубите, яблоко натрите на терке, рыбу разомните вилкой.
  2. Собирайте салат слоями: желтки, половина рыбы, рис (смазать соусом), яблоко, оставшаяся рыба с луком. Натрите сверху замороженное сливочное масло, равномерно распределите соус и украсьте белками. Охлаждайте 2 часа.

Ранее мы готовили салат «Косичка». Пикантная закуска с копченым сыром и корейской морковью!

консервы
салат
мимоза
простой рецепт
закуска
рис
Ольга Шмырева
О. Шмырева
