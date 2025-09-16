Салат «Бангладеш» вкуснее «Мимозы»! Обалденное сочетание риса с рыбными консервами

Салат «Бангладеш» вкуснее «Мимозы»! Экзотичное сочетание рыбных консервов, свежего яблока и риса под оригинальным соусом. Идеальный выбор для тех, кто любит удивлять гостей изысканными и сытными блюдами.

Ингредиенты

Рис отварной — 4 ст. л.

Яйца вареные — 5 шт.

Рыбные консервы в масле — 1 банка

Яблоко — 1 шт.

Лук репчатый — 1 маленькая головка

Масло сливочное — 80 г

Майонез — 200 г

Сахар — 1 ч. л.

Сок лимонный — 1 ст. л.

Приготовление

Приготовьте соус: смешайте майонез с сахаром и лимонным соком. Яйца разделите: белки нарежьте пластинами, желтки измельчите. Лук мелко порубите, яблоко натрите на терке, рыбу разомните вилкой. Собирайте салат слоями: желтки, половина рыбы, рис (смазать соусом), яблоко, оставшаяся рыба с луком. Натрите сверху замороженное сливочное масло, равномерно распределите соус и украсьте белками. Охлаждайте 2 часа.

Ранее мы готовили салат «Косичка». Пикантная закуска с копченым сыром и корейской морковью!