Спасение альпинистки, операция «мясорубка», террорист на дереве: что дальше

Инсайдеры сообщают, что Кремль негативно воспринял намеки американского президента Дональда Трампа на готовность дать Киеву вооружения, сын застрявшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговицыной Михаил обратился к СК и МИД, одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» после погони снимали с дерева — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Трамп ходит по лезвию? Россия готовит мясорубку для Киева и его союзников

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщила, что на Украину везут тысячи ракет из Соединенных Штатов. По информации издания, администрация Трампа впервые за несколько месяцев одобрила продажу Киеву 3350 единиц дальнобойного оружия. По словам аналитиков, речь идет о крылатых ракетах ERAM, которые создавались специально для применения на Украине и способны бить на сотни километров за линией фронта.

По данным Telegram-канала INSIDER-T, в США наблюдается массовая переброска вооружений с закрытых баз хранения — ракеты вывозят целыми составами. Цена вопроса — $850 млн (более 68,57 млрд рублей), которые выплатит ЕС, указывают источники.

По информации канала, дальность удара такого оружия может составлять больше 1000 километров. Появление подобных ракет у Вооруженных сил Украины, считают эксперты, автоматически ставит под угрозу важные стратегические объекты на российской территории.

«Это красная линия, и ее пересечение потребует от нас ответных решений», — подчеркнул один из источников.

По словам инсайдеров, Кремль раздражают намеки хозяина Белого дома на готовность дать ВСУ вооружения, необходимые для агрессивной кампании против России.

Ранее Трамп заявил, что «криворукий и чудовищно некомпетентный» бывший американский лидер Джо Байден позволил Украине лишь защищаться, поэтому ВСУ потерпели крах. В частности, хозяин Белого дома обвинил своего предшественника в некомпетентности и предрек «интересные времена». По словам Трампа, он бы не допустил начала СВО, если бы был президентом в это время.

Как обратили внимание инсайдеры, власти РФ «не скрывают своего раздражения» из-за такого поведения республиканца. По их словам, помощник российского лидера Юрий Ушаков даже связывался со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и попросил «вразумить» президента США.

«Если этого сделано не будет, то налаживанию двусторонних отношений просто придет конец — как и попыткам мирного урегулирования конфликта на Украине», — подчеркнул источник.

В качестве дополнительных «намеков» для Вашингтона инсайдеры привели испытание самой страшной российской ракеты «Буревестник». Уточняется, что, прибыв с визитом в Саров, глава российского государства Владимир Путин на совещании потребовал испытать крылатую ракету с ядерной двигательной установкой и неограниченной дальностью действия.

«Ну вот и все, Дональд», — отметили источники.

Крылатый «Буревестник» способен облететь всю Землю на высоте в сотни метров и при этом маневрировать, уклоняясь от противоракет. По мнению источников, он станет мощным ответом «Золотому куполу». Они указали, что суперсистема ПРО, о создании которой Трамп говорит бесконечно, будет бессильна против крылатой ракеты, идущей на малой высоте: речь идет о «реальной гарантии, делающей любые ультиматумы против Москвы бессмысленными», подытожили инсайдеры.

Инсайдеры утверждают, что одновременно российская армия готовится к смелой операции с сокрушительным ударом «Искандерами» по границе Украины с Польшей. Как объяснили источники, близкие к ситуации, европейские союзники будут «стерты в порошок» при попытке передать Киеву обещанные ЗРК Patriot.

По данным Telegram-канала «Разведчик», передача должна состояться уже в ближайшие дни. Зенитно-ракетные комплексы повезут из Жешува — огромного хаба оружия для ВСУ, находящегося в Польше.

Источники обещают удары, которые Киев «запомнит надолго»: Генштаб Вооруженных сил России накопил достаточно ракет, чтобы нанести две и даже три серии ударов с добиванием целей. По мнению ряда инсайдеров, конец спецоперации станет мясорубкой.

Бастрыкин подключился к штурму пика Победы ради спасения альпинистки

Сын застрявшей на пике Победы россиянки Михаил Наговицын обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой помочь в спасении матери. Он также попросил организовать видеосъемку района с использованием БПЛА, чтобы подтвердить, что альпинистка жива.

«На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», — отметил он.

Бастрыкин инициировал проверку после обращения сына спортсменки. В частности, представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту происшествия с альпинисткой на пике Победы. Спортсменка больше недели находится на высоте свыше 7000 метров из-за сломанной ноги.

По словам президента Федерации спортивного туризма России Сергея Миронова, Наговицына со спутником нарушили главные правила, пойдя в горы малой группой и без регистрации. Он подчеркнул, что вопрос техники безопасности никто не отменял, поэтому категорически запрещается ходить двойками и не ставить в известность о выбранных маршрутах.

Источники, близкие к ситуации, сообщили, что альпинистка оказалась в трудном положении в горах Киргизии из-за того, что на самом опасном участке маршрута — речь идет о Черной скале, под которой лежат тела сорвавшихся там ранее альпинистов, — ее гид-новичок Роман сорвался и захватил свою клиентку с собой. По словам инсайдеров, мужчина отделался легкими ушибами, а Наталья при падении сломала ногу и потеряла способность к передвижению. После этого гид добежал до других участников группы, которые находились в лагере на Важа Пшавела, чтобы рассказать о случившемся.

При этом, как рассказала подруга Наговицыной Лия Попова, россиянка отправилась в горы с недавней травмой ноги. По ее словам, альпинистка ломала ее в походе полгода назад.

Инсайдеры полагают, что шансы на спасение женщины, оставленной в одиночестве на пике Победы со сломанной ногой, практически отсутствуют.

Убежавшего в лес террориста из «Крокуса» пришлось «изымать» с дерева

Опрошенный в суде в качестве свидетеля правоохранитель рассказал, что одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» снимали с дерева. По его словам, во время погони машина злоумышленников выехала на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль, в связи с этим четверо террористов побежали в разные стороны по направлению к лесу. Правоохранитель обратил внимание, что один из преступников забрался на дерево, которое в итоге пришлось пилить, так как террорист не хотел слезать с него.

Один из участников процесса рассказал, что обвиняемые по уголовному делу о теракте в подмосковном концертном зале ни разу не задали вопросы потерпевшим в суде, хотя имеют такое право. По его словам, во время опроса свидетелей и потерпевших суд интересуется у участников процесса, в том числе у обвиняемых, есть ли у них какие-либо вопросы к опрашиваемому.

В материалах дела сказано, что один из преступников Зубайдулло Исмоилов отбывал наказание в Таджикистане за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а террорист Умеджон Солиев ранее совершил у себя на родине разбойное нападение.

В связи с этим глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что преступное прошлое иностранцев должно навсегда закрыть им возможность пересечения российской границы. Он напомнил, что депутаты от его фракции внесли в Госдуму законопроект о пожизненном запрете на въезд в Россию мигрантам, осужденным за особо тяжкие преступления.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание перед концертом, открыли стрельбу по людям и подожгли зал. Погибли 149 человек, более 550 получили ранения.

