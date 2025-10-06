ФСБ предотвратила теракты в Пятигорске и Красноярске Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на еврейских культовых объектах

Сотрудники ФСБ сумели предотвратить теракты на еврейских культовых объектах в Пятигорске и Красноярске, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. По предварительным данным, взрывы готовили приверженцы международной террористической организации.

Федеральной службой безопасности предотвращено совершение террористических актов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, планировавшихся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации, — сообщили в центре.

В Красноярске правоохранители задержали двоих выходцев из страны Центрально-Азиатского региона, они готовились к подрыву самодельного взрывного устройства в синагоге. Еще один злоумышленник с российским гражданством арестован в Пятигорске, он планировал поджог здания еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью. Помимо них у преступника изъяли два ножа и средства связи, содержащие переписку с зарубежным координатором.

Ранее следствие установило новые детали в атаке террористов в «Крокус Сити Холле», совершенном 22 марта 2024 года. Злоумышленники не принимали самостоятельные решения о том, когда им нападать на посетителей концертного зала, они ждали команды от своего куратора.