Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 09:51

ФСБ предотвратила теракты в Пятигорске и Красноярске

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на еврейских культовых объектах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ сумели предотвратить теракты на еврейских культовых объектах в Пятигорске и Красноярске, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. По предварительным данным, взрывы готовили приверженцы международной террористической организации.

Федеральной службой безопасности предотвращено совершение террористических актов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, планировавшихся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации, — сообщили в центре.

В Красноярске правоохранители задержали двоих выходцев из страны Центрально-Азиатского региона, они готовились к подрыву самодельного взрывного устройства в синагоге. Еще один злоумышленник с российским гражданством арестован в Пятигорске, он планировал поджог здания еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью. Помимо них у преступника изъяли два ножа и средства связи, содержащие переписку с зарубежным координатором.

Ранее следствие установило новые детали в атаке террористов в «Крокус Сити Холле», совершенном 22 марта 2024 года. Злоумышленники не принимали самостоятельные решения о том, когда им нападать на посетителей концертного зала, они ждали команды от своего куратора.

террористы
ФСБ
задержания
Пятигорск
Ставрополь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-советник Пентагона предупредил о риске войны между США и Россией
Сотни БПЛА, взрывы над курортами Кубани: как ВСУ атакуют Россию 6 октября
Челябинские террористы хотели завербовать до 200 человек
В отряде «ЛизаАлерт» отказались от поиска Усольцевых с воздуха
Биржевая цена на золото побила исторический рекорд
Стало известно, почему Польша и страны Прибалтики сорвали переговоры с РФ
На Украине «мобилизованного» кота вернули хозяевам после скандала в Сети
В одно из приграничных регионов часть жителей осталась без тепла и света
Погода в Москве в понедельник, 6 октября: снег, холод и ледяные дожди?
Политический психолог оценил шансы фон дер Ляйен уйти в отставку
Залужный объяснил, что стало сверхважным показателем отставания Украины
Китай опередил США и стал лидером мирового энергорынка
В России предложили приравнять чипсы и газировку к «опасной еде»
Названа страна, куда может бежать Зеленский
В Госдуме рассказали, что ожидает российскую экономику в октябре
Арестович назвал регионы, которые отдал бы России
Экс-советник Путина назвал мессенджер, где больше всего мошенников
Карьера в Красноярске: свежие вакансии и новые правила биржи труда
На Западе раскрыли подробности об оружии ВСУ для ударов вглубь России
Назван предполагаемый преемник Кука на посту гендиректора Apple
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.