05 октября 2025 в 04:37

Раскрыта деталь нападения террористов на «Крокус Сити Холл»

ТАСС: террористы ждали от куратора команды о нападении на «Крокус»

Здание концертного зала «Крокус Сити Холл» Здание концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» сами не принимали решения, когда нападать на посетителей концертного зала, рассказал ТАСС участник судебного процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда. По его словам, они ждали команды от своего куратора.

Сразу после его сигнала террористы направились в здание. В отношении куратора материалы дела выделены в отдельное производство, подчеркнул он.

Сами боевики не принимали никаких решений, связанных с организацией теракта, а ждали указаний от своего куратора, — заявил он.

Ранее сообщалось, что родственники фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» не хотят контактировать с ними. Отмечалось, что родные обвиняемых осознают масштаб трагедии и «не горят желанием общаться».

До этого оказалось, что фигуранты дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» не смогут выплатить компенсации потерпевшим. У обвиняемых нет имущества, достаточного для покрытия заявленных исков.

Тем временем пострадавшие при теракте в «Крокусе» до сих пор проходят лечение от полученных травм. Многие из них продолжают бороться с последствиями ожогов и психологическими нарушениями. Лечение включает как физическую реабилитацию, так и психологическую помощь.

