02 сентября 2025 в 08:28

Родственники отреклись от террористов из «Крокуса»

Родственники фигурантов дела «Крокуса» не хотят контактировать с ними

Обвиняемые перед началом заседания по рассмотрению уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Обвиняемые перед началом заседания по рассмотрению уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Родственники фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» не хотят контактировать с ними, сообщил один из участников судебного процесса, проходящего во Втором западном окружном военном суде. По его словам, которые приводит РИА Новости, родные обвиняемых осознают масштаб трагедии и «не горят желанием общаться».

За весь период рассмотрения дела только от одного адвоката поступало ходатайство о разрешении звонков пожилым родителям одному из ингушских обвиняемых, — объяснил собеседник агентства.

Также выяснилось, что фигурант дела о теракте в «Крокусе» принуждает сокамерника принять ислам. Как отметил адвокат последнего, один из террористов постоянно читает Коран и молится, а также зачастую в агрессивной форме склоняет сокамерника обратиться в его веру.

Ранее сообщалось, что исполнители теракта в «Крокусе» перед атакой жарили шашлыки в лесу до приезда их соучастника, который передал оружие для совершения преступления. Отмечается, что такое указание террористам дал их куратор для конспирации.

