26 августа 2025 в 15:09

Двое альпинистов погибли на пике Победы, где пропала Наговицына

Двое иранских альпинистов погибли на пике Победы, перед этим встретив Наговицыну

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На пике Победы в Киргизии погибли два альпиниста из Ирана, передает Telegram-канал SHOT. Перед трагедией они встретились с россиянкой Натальей Наговицыной, которая только начинала восхождение.

По данным канала, 5 августа они отправились на восхождение на пик Победы. Хассан Машхадиоглу был руководителем альпинистского клуба Ирана, а Марьям Пилехвари выполняла роль тренера по альпинизму. Это была их третья попытка достичь вершины горы.

Альпинисты не получили разрешения от Иранской федерации альпинизма и местного лагеря «Южный Иныльчек» на свой поход. 11 августа они достигли вершины, а на следующий день начали спуск. На высоте около 7300 метров во время спуска они встретили россиянку Наталью Наговицыну, которая вскоре получила травму ноги и осталась под скалой. Их вещи были найдены, но сами альпинисты пропали без вести.

Сегодня, как сообщает SHOT, иранцев признали погибшими. Поисковые операции также были завершены.

Ранее сообщалось, что эвакуация российской альпинистки Натальи Наговицыной, получившей перелом ноги на пике Победы на высоте 7200 метров, возобновится не ранее июля 2026 года из-за экстремальных погодных условий. Операция потребует команды из 10–12 спасателей с необходимым оборудованием и запасами воды и продовольствия.

