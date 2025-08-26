Целовал и трогал: тюремщик ответит за изнасилование малолетней падчерицы В Санкт-Петербурге осудят пенсионера УФСИН за насилие над падчерицей

В Санкт-Петербурге отчим-насильник пойдет под суд с двумя статьями. Его обвиняют не только в надругательстве над падчерицей, но и в доведении девушки до самоубийства. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Следователям передали аудиосообщения

В августе прошлого года в Санкт-Петербурге на детской площадке на улице Евдокима Огнева было обнаружено тело 19-летней девушки. Она покончила с собой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Про девушку было известно, что она жила вместе с мамой и отчимом — 59-летний Григорием. Он является пенсионером петербургского УФСИН.

Изначально разбирательство велось в обычном режиме. Но вскоре появились свидетели, которые поделились со следователями записями аудиосообщений от девочки.

В беседах с друзьями девочка рассказывала, что переживала сексуальное насилие в семье. Насильником она называла отчима.

«Обнимал, целовал, трогал»

Только в апреле 2025 года было начато уголовное разбирательство по факту самоубийства 19-летней девушки.

По версии следствия, с октября 2017 года по апрель 2020-го в квартире на улице Корнея Чуковского мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы. Во время первых эпизодов девочке не было и 12 лет. 23 апреля подозреваемый дал признательные показания. В том числе он отметил, что девочка сопротивлялась, когда мужчина домогался ее.

«Задержан за сексуальные домогательства. Обнимал, целовал, трогал. [Реакция ребенка была] отрицательная, она сопротивлялась. Вину признаю, раскаиваюсь», — заявлял мужчина после задержания.

Новое дело

Изначально в отношении растлителя завели уголовное дело лишь по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет, но теперь АН «Оперативное прикрытие» сообщает, что возбуждено дело о доведении до самоубийства.

По упомянутой статье подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Это серьезно утяжелит наказание и по «педофильской» статье.

