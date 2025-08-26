Что делать, чтобы не лишиться земельного участка?

Что делать, чтобы не лишиться земельного участка?

Земля — это не только ресурс, но и ценное имущество, в которое владельцы вкладывают силы и деньги. Однако с 1 марта 2025 года в России вступил в силу новый порядок использования земли, и теперь собственники обязаны осваивать ее в течение трех лет. Многие задаются вопросом: что конкретно нужно сделать, чтобы участок не признали заброшенным и не изъяли? Разберем подробно, какие правила освоения участка установлены, какие документы стоит подготовить и что известно о подобных делах в судах.

Сроки освоения земли: что важно учесть?

Согласно Федеральному закону от 08.08.2024 № 307-ФЗ, у владельцев появилась обязанность освоить землю в течение трех лет. Срок отсчитывается:

для участков, купленных после 1 марта 2025 года, — со дня оформления права собственности;

для участков, которые уже были в собственности, — с даты вступления закона в силу, то есть с 1 марта 2025 года.

Под освоением понимаются мероприятия, которые делают участок пригодным для использования по целевому назначению. Например, если участок куплен для садоводства, достаточно убрать сорняки, мусор и подготовить землю под посадки. Если это ИЖС, понадобится провести выравнивание, расчистку территории, возможно, подведение коммуникаций.

Таким образом, у каждого собственника есть три года на выполнение минимального комплекса действий. Но если на участке требуется рекультивация (например, восстановление плодородного слоя), срок может быть продлен в индивидуальном порядке.

Как избежать изъятия земельного участка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как доказать, что участок используется?

Одна из главных проблем владельцев земли — необходимость подтвердить ее освоение. Госорганы вправе проверять соблюдение правил освоения земельных участков и фиксировать признаки неиспользования.

Признаками заброшенности считаются:

отсутствие фундамента на участке, где разрешено строительство, более двух лет;

отсутствие построек в течение пяти лет при наличии разрешения на строительство;

зарастание более половины территории сорняками;

захламление участка мусором или отходами;

длительное (3 года и более) отсутствие хозяйственной деятельности.

Чтобы избежать претензий, собственнику важно вести элементарные работы: убирать растительность, очищать территорию, использовать землю хотя бы частично.

Документально доказать использование участка можно:

договорами на вывоз мусора;

квитанциями на покупку стройматериалов;

фотографиями с результатами работ;

актами СНТ или сельсовета о ведении хозяйственной деятельности.

Все эти доказательства помогут, если возникнет спор с проверяющими.

Какие документы подготовить для защиты прав?

Чтобы исключить риск потери собственности, рекомендуется заранее привести бумаги на землю в порядок. В первую очередь это касается правоустанавливающих документов и сведений в ЕГРН.

Необходимые документы:

Свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН. Документы, подтверждающие целевое использование земли. Например, акты о подключении коммуникаций, договоры на проведение работ, квитанции на оплату услуг. Фотографии и акты выполненных работ. Желательно фиксировать каждый этап освоения — от расчистки территории до посадки растений или строительства. Планы и проекты освоения. Если предусмотрено строительство, необходимо иметь разрешение и проектную документацию.

Подготовив такой пакет, собственник сможет доказать, что участок используется в соответствии с назначением, а значит, оснований для изъятия нет.

Правила освоения земельного участка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Судебная практика: когда изъятие законно?

Несмотря на то, что новые правила освоения земельных участков не предусматривают автоматического изъятия, судебные разбирательства все же возможны.

Изъятие земли может быть признано законным только в случае:

неоднократного выявления признаков заброшенности;

игнорирования предписаний надзорных органов;

отсутствия объективных причин, мешающих освоению.

Например, если владелец годами не убирает участок, на который жалуются соседи, не реагирует на предписания и не предпринимает действий, суд может поддержать решение об изъятии. Но в большинстве случаев собственнику сначала выносят предупреждение и дают время на устранение нарушений.

Важно понимать: государство заинтересовано не в том, чтобы лишать людей земли, а в том, чтобы вовлечь ее в хозяйственный оборот. Поэтому добросовестные владельцы, выполняющие минимальные действия, могут чувствовать себя защищенно.

Что нужно, чтобы участок ИЖС не изъяли?

Для владельцев индивидуального жилищного строительства особенно актуален вопрос: что нужно, чтобы участок ИЖС не изъяли?

Здесь все просто: достаточно показать, что земля используется по назначению. Это может быть:

строительство дома или подготовка к нему (фундамент, ограждение, подъездные пути);

благоустройство территории;

подведение коммуникаций (вода, электричество, газ).

Даже если дом еще не возведен, но на участке идут работы, риск признания его заброшенным минимален.

Строительство дома Фото: Shutterstock/FOTODOM

Резюме

Новый закон обязал владельцев земельных участков осваивать их в течение трех лет. Это означает, что теперь у государства появился четкий механизм борьбы с заброшенными территориями, а у собственников — четкие правила освоения участка.

Чтобы не лишиться земли, нужно:

соблюдать сроки;

выполнять минимальные работы по расчистке и подготовке территории;

хранить документы и фотофиксацию использования участка;

своевременно реагировать на предписания надзорных органов.

Таким образом, закон не нацелен на то, чтобы изымать собственность, а лишь стимулирует владельцев использовать ее по назначению. Добросовестные граждане, соблюдающие правила освоения земельных участков, рисков лишиться земли не имеют.