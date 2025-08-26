День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 19:43

Что делать, чтобы не лишиться земельного участка?

Земельный участок Земельный участок Фото: Shutterstock/FOTODOM

Земля — это не только ресурс, но и ценное имущество, в которое владельцы вкладывают силы и деньги. Однако с 1 марта 2025 года в России вступил в силу новый порядок использования земли, и теперь собственники обязаны осваивать ее в течение трех лет. Многие задаются вопросом: что конкретно нужно сделать, чтобы участок не признали заброшенным и не изъяли? Разберем подробно, какие правила освоения участка установлены, какие документы стоит подготовить и что известно о подобных делах в судах.

Сроки освоения земли: что важно учесть?

Согласно Федеральному закону от 08.08.2024 № 307-ФЗ, у владельцев появилась обязанность освоить землю в течение трех лет. Срок отсчитывается:

  • для участков, купленных после 1 марта 2025 года, — со дня оформления права собственности;
  • для участков, которые уже были в собственности, — с даты вступления закона в силу, то есть с 1 марта 2025 года.

Под освоением понимаются мероприятия, которые делают участок пригодным для использования по целевому назначению. Например, если участок куплен для садоводства, достаточно убрать сорняки, мусор и подготовить землю под посадки. Если это ИЖС, понадобится провести выравнивание, расчистку территории, возможно, подведение коммуникаций.

Таким образом, у каждого собственника есть три года на выполнение минимального комплекса действий. Но если на участке требуется рекультивация (например, восстановление плодородного слоя), срок может быть продлен в индивидуальном порядке.

Как избежать изъятия земельного участка Как избежать изъятия земельного участка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как доказать, что участок используется?

Одна из главных проблем владельцев земли — необходимость подтвердить ее освоение. Госорганы вправе проверять соблюдение правил освоения земельных участков и фиксировать признаки неиспользования.

Признаками заброшенности считаются:

  • отсутствие фундамента на участке, где разрешено строительство, более двух лет;
  • отсутствие построек в течение пяти лет при наличии разрешения на строительство;
  • зарастание более половины территории сорняками;
  • захламление участка мусором или отходами;
  • длительное (3 года и более) отсутствие хозяйственной деятельности.

Чтобы избежать претензий, собственнику важно вести элементарные работы: убирать растительность, очищать территорию, использовать землю хотя бы частично.

Документально доказать использование участка можно:

  • договорами на вывоз мусора;
  • квитанциями на покупку стройматериалов;
  • фотографиями с результатами работ;
  • актами СНТ или сельсовета о ведении хозяйственной деятельности.

Все эти доказательства помогут, если возникнет спор с проверяющими.

Какие документы подготовить для защиты прав?

Чтобы исключить риск потери собственности, рекомендуется заранее привести бумаги на землю в порядок. В первую очередь это касается правоустанавливающих документов и сведений в ЕГРН.

Необходимые документы:

  1. Свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН.
  2. Документы, подтверждающие целевое использование земли. Например, акты о подключении коммуникаций, договоры на проведение работ, квитанции на оплату услуг.
  3. Фотографии и акты выполненных работ. Желательно фиксировать каждый этап освоения — от расчистки территории до посадки растений или строительства.
  4. Планы и проекты освоения. Если предусмотрено строительство, необходимо иметь разрешение и проектную документацию.

Подготовив такой пакет, собственник сможет доказать, что участок используется в соответствии с назначением, а значит, оснований для изъятия нет.

Правила освоения земельного участка Правила освоения земельного участка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Судебная практика: когда изъятие законно?

Несмотря на то, что новые правила освоения земельных участков не предусматривают автоматического изъятия, судебные разбирательства все же возможны.

Изъятие земли может быть признано законным только в случае:

  • неоднократного выявления признаков заброшенности;
  • игнорирования предписаний надзорных органов;
  • отсутствия объективных причин, мешающих освоению.

Например, если владелец годами не убирает участок, на который жалуются соседи, не реагирует на предписания и не предпринимает действий, суд может поддержать решение об изъятии. Но в большинстве случаев собственнику сначала выносят предупреждение и дают время на устранение нарушений.

Важно понимать: государство заинтересовано не в том, чтобы лишать людей земли, а в том, чтобы вовлечь ее в хозяйственный оборот. Поэтому добросовестные владельцы, выполняющие минимальные действия, могут чувствовать себя защищенно.

Что нужно, чтобы участок ИЖС не изъяли?

Для владельцев индивидуального жилищного строительства особенно актуален вопрос: что нужно, чтобы участок ИЖС не изъяли?

Здесь все просто: достаточно показать, что земля используется по назначению. Это может быть:

  • строительство дома или подготовка к нему (фундамент, ограждение, подъездные пути);
  • благоустройство территории;
  • подведение коммуникаций (вода, электричество, газ).

Даже если дом еще не возведен, но на участке идут работы, риск признания его заброшенным минимален.

Строительство дома Строительство дома Фото: Shutterstock/FOTODOM

Резюме

Новый закон обязал владельцев земельных участков осваивать их в течение трех лет. Это означает, что теперь у государства появился четкий механизм борьбы с заброшенными территориями, а у собственников — четкие правила освоения участка.

Чтобы не лишиться земли, нужно:

  • соблюдать сроки;
  • выполнять минимальные работы по расчистке и подготовке территории;
  • хранить документы и фотофиксацию использования участка;
  • своевременно реагировать на предписания надзорных органов.

Таким образом, закон не нацелен на то, чтобы изымать собственность, а лишь стимулирует владельцев использовать ее по назначению. Добросовестные граждане, соблюдающие правила освоения земельных участков, рисков лишиться земли не имеют.

земельные участки
ИЖС
недвижимоcть
имущество
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Представлен дизайн первого водородного поезда
Как приучить себя регулярно пить воду
Эпичный вылет гоночного мотоцикла в группу детей попал на видео
Военкор заподозрил одну из стран Прибалтики в содействии атакам ВСУ
Украинцам до 22 лет разрешили выезжать за пределы страны
Google запретит сторонние приложения на Android? Правда ли это, когда
В ЛНР осудили украинскую шпионку
Инвестиции в индустриальные парки Подмосковья превысят 300 млрд рублей
В Госдуме объяснили, почему Мелони симпатизирует Муссолини
Фетисов отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» об СВО
Стала известна судьба пассажиров экстренно севшего в РФ самолета Air China
Огурцы в японском стиле с имбирем — рецепт от самураев
Спасение альпинистки, операция «мясорубка», террорист на дереве: что дальше
Маск бьет в сердце Киева. Богатейший человек мира сказал правду об Украине
Охотник за африканцами Воеводин кошмарит колонию: чем опасен неонацист
Трамп решил отказаться от финансирования Украины
Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита с Россией
Названо место следующей встречи Путина и Лукашенко
Что делать, чтобы не лишиться земельного участка?
Кадыров отправил в зону СВО пятерых ближайших товарищей
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.