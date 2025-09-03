«Пожарил мясо — 3000 рублей»: юрист о штрафах дачникам и лишении участков

Осенью в России вступают в силу поправки к закону о садоводстве. Среди пунктов — запрет на ведение бизнеса. О том, что за новые штрафы появились 1 сентября, за что могут изъять землю, как наказывают дачников в 2025 году, в интервью NEWS.ru рассказала юрист Московского союза садоводов Полина Тришина.

За что буду наказывать дачников с 1 сентября

— С 1 сентября вводятся новые правила для использования садовых участков — нельзя заниматься коммерческой деятельностью. Что это означает?

— По сути, это лишь уточняющие поправки к уже существующему закону. Теперь четко прописано, чего нельзя делать на садовом или дачном участке в СНТ: открывать коммерческие объекты (хостелы, кафе, магазины, бани, сауны, спортзалы, автомастерские, склады, фермы, питомники и т. д.). Оказывать платные услуги на дому — парикмахерские, швейные, массаж. Устраивать пасеки, птичники, тепличные объекты и т. п. Продавать урожай.

Штраф для физлиц — от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости участка, а если таковой не имеется — от 10 до 25 тыс. рублей.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

— И что, дачники теперь совсем не смогут продать излишки урожая? Ведь многим пожилым людям такая прибавка к пенсии совсем не лишняя.

— Продать могут, но только на рынке или ярмарке и при наличии справки от СНТ о происхождении урожая. Причем главное условие: если их участок не больше 50 соток и они не использовали труд наемных рабочих.

К слову, коз, птиц и другую живность держать можно, но только для собственных нужд.

— На садовом участке можно построить дом?

— Конечно, и даже зарегистрироваться в нем по месту постоянного проживания.

А вот если участок выделен под огородничество или садоводство, а вы залили землю бетоном или засыпали ее песком, — это уже нарушение. Бетонирование или застройка всей площади участка запрещены.

За что у россиян могут изъять землю

— С 1 сентября начали действовать и изменения в правилах изъятия участков. О чем этот документ?

— После того как вы приобретаете участок, вам дается определенное время, чтобы его освоить. Перечень мероприятий утвержден Постановлением правительства РФ от 24.04.2025 № 1021.

Вы должны провести межевание, кадастр, хотя с 1 марта этого года уже нельзя приобрести участок без межевания. Хотела бы напомнить, что самозахват (в том числе сужение общей дороги и т. д.) карается штрафом от 1 до 2% от кадастровой стоимости, но не менее 5 тыс. рублей по статье 7.1 КоАП. Затем необходимо освободить участок от ненужных деревьев, кустарников, сорных растений, всех захламлений — остатков строений, бытового мусора и т. д., провести осушение (если необходимо) и многое другое. Это касается всех участков, независимо от целевого назначения.

Если за три года ничего не сделано, власти сделают вывод, что участок не используется.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

— Но все эти нормы были и раньше. Что же изменилось с 1 сентября?

— В Постановлении правительства РФ от 31.05.2025 № 826 уточнены некоторые признаки неиспользования участка: например, захламление на площади более 50% главным образом твердыми коммунальными отходами. Наличие сооружений на участке, у которых разрушены стены, выбиты окна, если только они не признаны аварийными и не предназначены под снос.

— А какое наказание грозит тем, кто захламляет свой участок?

— Здесь нужно разграничить: захламление, которое ведет к ухудшению противопожарного состояния участка, и нецелевое использование. Так, за порчу земель — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей по статье 8.6 КоАП, за закопанные отходы — от 2 тыс. до 3,5 тыс. рублей по статье 8.31, часть 2 КоАП. Да-да, нельзя закапывать на своем участке отходы — стекло, полиэтилен, металл и т. д. Также нельзя сжигать бытовые отходы. Не приветствует закон и плюшкиных: если ваш участок завален отходами строительного мусора и другими вещами по принципу «а вдруг понадобятся», это нарушение статьи 85 Земельного кодекса.

К слову, каждый дачник, объединенный в садовое товарищество, участвует в оплате штрафов, которые накладываются на юридические лица. СНТ часто привлекают к ответственности за отсутствие договора на вывоз ТКО, мусор на контейнерной площадке и неубранную прилегающую к забору территорию.

— Итак, мусор вывезен, участок подготовлен, но дом не построен. Тоже изымут землю?

— По закону, если на землях ИЖС за семь лет не появилось жилого дома (или не зарегистрировано право собственности на него), это тоже будет для властей признаком неиспользования участка.

Насколько я знаю, уже сейчас в Московской области представители местной власти ездят по СНТ, сверяют с реестром имеющиеся там дома и тем владельцам, чьи дома не зарегистрированы, выдают предписание сделать это в кратчайшие сроки.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

— Как быстро изымут участок после того, как выявят признаки неиспользования?

— Это долгая история. Процедуру изъятия начнут через год после фиксации нарушения, если за это время ничего не изменится. Но до этого собственнику пришлют предупреждение по тому адресу, где он зарегистрирован.

Многие почему-то уверены, если они письмо не получили, значит, не извещены. Между тем уже много лет действует другой порядок: если вам направлено официальное письмо по месту вашей регистрации, вы считаетесь извещенным, даже если его не получили. И вы едва ли что сможете исправить, когда местные власти направят иск в суд об изъятии вашего участка.

Какие растения не должны расти на дачном участке

— Список растений, которые нельзя иметь на своем участке все время расширяется. Многие даже не знают, что у них растет что-то запретное. А между тем наказание — от штрафа до уголовного дела. Как не попасть в нелепую ситуацию?

— Читать утвержденные правительством перечни запрещенных растений. Но советую для начала понять, о каких именно растениях идет речь. Ведь наказать могут не только за выращивание запрещенных растений, но и за сорняки. Кстати, если ваши сорняки перебираются на участок соседа и он пожалуется, вас могут оштрафовать на сумму до 1,5 тыс. рублей.

— Есть ли еще критерии, по которым могут оштрафовать за сорняки, кроме их наличия?

— Да, их высота. Наличие сорных растений высотой более 1 м является одним из нарушений. Если через год после выявления зарослей сорняков ситуация не изменится, участок считается неиспользуемым и подлежит изъятию.

К слову, штраф можно получить и за то, что перед участком не скошена трава — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

Перечень сорных растений, которые нельзя выращивать или разводить на личных участках, устанавливает Постановление правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. В него входят и борщевик Сосновского, и одуванчик лекарственный, и мята полевая, и ромашка лекарственная пахучая, и подсолнечник сорно-полевой, и другие. Для частных лиц штраф — от 300 до 500 рублей по статье 10.1. КоАП.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

— А наркосодержащие тоже в этом перечне?

— Нет. Это регулирует Постановление правительства РФ от 27.11.2010 № 934. Перечень постоянно дополняется, поскольку в список запрещенных химических веществ все время добавляются новые соединения. Вот и попадают в него растения, из которых эти вещества можно синтезировать. Тут уже наступает уголовная ответственность — в зависимости от количества выращенного и умысла.

— В законе написано, что крупный размер — это 10 кустиков. Так, если у кого-то на участке вдруг выросло десять цветочков мака, который там сам всегда рос, будет наказание?

— Будет. Надо своевременно выкорчевывать такие растения. А для полной уверенности, что у вас все в порядке, внимательно перечитать перечень запрещенных растений и сверить с теми, что растут на участке.

— Кто это проверяет?

— Местные власти. Так, в Московской области проводятся рейды по борщевику. И собственников заросших этим сорняком участков привлекают к административной ответственности, даже если находят там 2–3 куста.

Как оштрафуют за вырубку деревьев и разведение костров

— Слышала, что не все деревья, которые растут на личном участке человека, он может безнаказанно вырубить. Это правда?

— Да. На своем участке вы можете сколько угодно вырубать плодовые деревья. А вот с другими деревьями все сложнее. Во-первых, если вы сами купили саженец, скажем, дуба (ели, сосны, клена и т. д.), сохраните чек и сделайте фотофиксацию посадки. Пригодится, если захотите его вырубить: ведь в этом случае вам придется доказывать, что вы лично когда-то купили саженец.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Более того, если на вашем участке есть аварийное дерево, которое угрожает упасть на дом или другие постройки, вы не можете самостоятельно его удалить. Надо позвонить в МЧС, они обязаны составить акт об аварийности дерева, и тогда его можно будет удалить.

И еще важный нюанс: вы не имеете права уничтожать растения (не только деревья), оказавшиеся на вашем участке, которые содержатся в Красной книге РФ или субъекта Федерации. Предположим, вы купили дачу в Крыму, а там уже рос кипарис. Так вот, спилить его вы не имеете никакого права.

— Сейчас много внимания уделяют пожарной безопасности. Изменились ли в этом году правила?

— Пока все по-прежнему. Мангал на своем участке нельзя устанавливать там, где захочется владельцу. Правила те же: не ближе 5–7 метров от всех строений; в радиусе двух метров не должно быть легковоспламеняющихся предметов или материалов, а в 10 метрах — ни мусора, ни сухой растительности. Рядом — средства тушения (хотя бы ведро с 10 литрами воды). Над мангалом не должно быть веток деревьев, а под ним должна быть забетонированная площадка. А если ветер сильнее 10 м/с, вообще разводить огонь нельзя.

За нарушение полагается штраф: от 2 тыс. до 3 тыс. рублей — статья 20.4 КоАП, или до 4 тыс. рублей, согласно приказу МЧС РФ № 26 от 26.01.2016, где определен порядок использования открытого огня.

— Что еще нельзя?

— Жечь костры и жарить мясо в любых местах — штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей по статье 8.32 КоАП. Увеличить сумму штрафа до 5 тыс. рублей может введенный особый противопожарный режим.

Также нельзя жарить мясо в гаражных кооперативах и жилых дворах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За что соседи по даче могут написать жалобу

— Многие считают, что на своем участке могут делать что угодно. Например, установить беседку так, что она сильно затеняет соседний участок, или дачный туалет поставить впритык к участку соседа. Как этому противостоять?

— Существуют правила землепользования и застройки участков. Поэтому неплохо бы сначала обратиться в МФЦ и получить градостроительный план своего земельного участка. Там должно быть написано, что и где можно строить. Если речь идет о садовом участке, используется свод правил СП-53.13330.2019, последние изменения были в 2023 году.

Так вот там прописано: садовый (или жилой) дом должен находиться не ближе трех метров от границы земельного участка. А хозблок, туалет или еще что-то — не ближе одного метра.

— Но если беседка уже построена, что делать?

— Идти в суд с требованием обязать соседа перенести или снести беседку. Но нужно четко понимать: вам придется серьезно доказывать, что вы пострадали от того, что соседская беседка стоит именно на этом месте. Скажем, у вас клубника перестала расти, так как ей стало не хватать света.

Впрочем, обычно такие споры бывают по сплошным заборам.

— А какими они должны быть?

— По общему правилу, не превышать по высоте 1,5 метра, быть прозрачными, то есть продуваемыми.

— Много споров возникает между соседями по поводу деревьев. То слишком высокая яблоня растет на границе участка, то ветки у чужого дерева обрезали, то спорят, чьи те плоды, что упали за забор.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

— Тут договариваться надо. На самом деле соседское право — одна из тех отраслей, которая существовала столько, сколько существуют поселения. И основано на договороспособности людей.

Так, по общепринятым нормам, если плоды с чужого дерева свисают над вашим участком, они ваши. Если ветки соседского дерева свисают над вашим участком и мешают, вы можете их спилить. Но вообще-то высокорослое дерево должно расти не менее чем в четырех метрах от границы участка.

Какие еще штрафы грозят дачникам

— Правда ли, что есть особые правила ухода за участком, если он примыкает к лесу?

— Да. Во-первых, если ваш участок примыкает к лесу, не стоит рассматривать его как источник бесплатных дров, растений для своего сада или место свалки мусора. Отдельное наказание предусмотрено для тех, кто выводит в лес канализацию.

Во-вторых, вы должны следить за тем, чтобы на вашем участке была расчищена полоса от сухой травы, валежника, прочего горючего мусора. Частое заблуждение, что содержать в порядке нужно территорию леса, — это не так. В чистоте должна содержаться полоса шириной 10 метров, примыкающая к лесу.

За вырубки лесных деревьев полагается штраф — от 2 тыс. до 4 тыс. рублей — статья 8.28 КоАП. При крупной вырубке, то есть если вы нарубили дров на 50 тыс. рублей, это уже уголовная ответственность по статье 260, части 2 и 3 УК РФ — до 500 тыс. рублей штрафа, но могут привлечь к обязательным работам или даже посадить на срок до двух лет. За загрязнение лесов — от 2 тыс. до 3,5 тыс. рублей — статья 8.31. КоАП.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почему некоторые нарушения сложно доказать

— Мы говорили об установке мангала с точки зрения пожарной безопасности. А как быть, если он установлен правильно, но так, что весь дым летит прямо в окна дома соседа?

— Есть такое понятие, как естественное воздействие на соседний участок. Думаю, если дым идет в окна соседа и тот сможет это доказать, суд вполне может принять сторону истца и обяжет владельца перенести мангал.

Но, знаете, доказать, что вам вредят привычки соседей иногда бывает практически невозможно. Могу привести в пример случай в одном СНТ. Там участки узкие и дома построены в шахматном порядке. Один из таких домов принадлежал астматикам — матери и дочери. А их сосед в конце своего участка устроил курительную беседку, которая оказалась аккурат напротив дома женщин. И сколько они ни бились в судах разного уровня, у них не получилось доказать, что дым из беседки приносит вред их здоровью. В итоге астматикам пришлось вовсе отказаться выезжать на дачу.

— Другими словами, закон есть, но применить его трудно?

— Безусловно. Взять, к примеру, закон о тишине. Он есть. Но попробуйте привлечь соседа к административной ответственности за шум. Если полиция не приехала и не зафиксировала факт нарушения, ничего не сможете сделать. А она, как правило, на такие вызовы не приезжает.

— И даже если сосед жжет траву на участке, что запрещено, его едва ли оштрафуют?

— Оштрафуют, если вы вызовете МЧС и они составят акт. Причем, МЧС должно приехать именно в то время, пока он эту траву жжет, не позже.

