Российским дачникам рассказали о новом запрете Юрист Кулачкин: с 1 сентября вводится запрет на бизнес на дачных участках

С 1 сентября 2025 года россиянам запретят вести любой бизнес на дачных участках, заявил юрист Никита Кулачкин в комментарии РЕН ТВ. Под запрет попадут все виды коммерческой активности — от мини-отелей до ремонтных мастерских, а контроль за соблюдением новых правил будет значительно усилен, подчеркнул он.

Будь то хостелы, склады, мастерские, автосервисы. Теперь поправки в закон это прямо запрещают, — сказал эксперт.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что плоды с деревьев и кустарников, ветви которых выходят за границы соседнего участка, могут свободно собираться любыми желающими. Парламентарий уточнил, что право собственности касается непосредственно растения, но не его плодов, оказавшихся за пределами участка.

Кроме того, юрист Александр Питниченко предупредил, что культивирование гавайской розы и ряда других растений противоречит российскому законодательству. По его словам, наличие таких культур на участке может повлечь административное наказание, а в случае значительных объемов — даже уголовную ответственность.