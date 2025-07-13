Юрист объяснил, какие цветы на даче грозят штрафом или арестом

Выращивание гавайской розы на даче запрещено законом, заявил NEWS.ru юрист Александр Питниченко. По его словам, наличие некоторых растений на участке может привести к административной или даже уголовной ответственности, в зависимости от их количества. Среди опасных культур он также выделил голубой лотос, ипомею трехцветную, кат и мак снотворный.

Вы удивитесь, как наличие многих привычных для нас растений на участке может обернуться административной, а иногда и уголовной ответственностью. Вопрос лишь в количестве. Из самых известных это голубой лотос, ипомея трехцветная, кат, мак снотворный, роза гавайская, мимоза хостилис и конопля, — пояснил Питниченко.

Он подчеркнул, что под штрафные санкции могут попасть и владельцы дач, на которых растут сорняки. По его словам, это актуально, если участок расположен на землях сельхозназначения. Юрист отметил, что в список опасных сорных растений входят одуванчик, борщевик Сосновского и мята полевая.

Владельцам дачных участков не стоит забывать и про сорняки, среди которых одуванчик, борщевик Сосновского, мята полевая. За них тоже грозит административная ответственность, при условии, что дача размещена на землях сельхозназначения. Размер штрафов может варьироваться в зависимости от региона, — резюмировал Питниченко.

Ранее юрист Дмитрий Матюшенков заявил, что перед тем как срезать ветви с дерева соседа, необходимо получить разрешение у собственника растения. Он отметил, что в противном случае самовольное спиливание веток могут расценить как порчу чужого имущества.