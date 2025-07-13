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13 июля 2025 в 07:00

Юрист объяснил, какие цветы на даче грозят штрафом или арестом

Юрист Питниченко: выращивание гавайской розы на даче запрещено законом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Выращивание гавайской розы на даче запрещено законом, заявил NEWS.ru юрист Александр Питниченко. По его словам, наличие некоторых растений на участке может привести к административной или даже уголовной ответственности, в зависимости от их количества. Среди опасных культур он также выделил голубой лотос, ипомею трехцветную, кат и мак снотворный.

Вы удивитесь, как наличие многих привычных для нас растений на участке может обернуться административной, а иногда и уголовной ответственностью. Вопрос лишь в количестве. Из самых известных это голубой лотос, ипомея трехцветная, кат, мак снотворный, роза гавайская, мимоза хостилис и конопля, — пояснил Питниченко.

Он подчеркнул, что под штрафные санкции могут попасть и владельцы дач, на которых растут сорняки. По его словам, это актуально, если участок расположен на землях сельхозназначения. Юрист отметил, что в список опасных сорных растений входят одуванчик, борщевик Сосновского и мята полевая.

Владельцам дачных участков не стоит забывать и про сорняки, среди которых одуванчик, борщевик Сосновского, мята полевая. За них тоже грозит административная ответственность, при условии, что дача размещена на землях сельхозназначения. Размер штрафов может варьироваться в зависимости от региона, — резюмировал Питниченко.

Ранее юрист Дмитрий Матюшенков заявил, что перед тем как срезать ветви с дерева соседа, необходимо получить разрешение у собственника растения. Он отметил, что в противном случае самовольное спиливание веток могут расценить как порчу чужого имущества.

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