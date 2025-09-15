Эксперт предрек пузырь на рынке недвижимости России

Финансовый аналитик Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.Ru» предупредил о формировании опасного ценового разрыва между сегментами жилой недвижимости. По мнению эксперта, сложившаяся ситуация грозит образованием «пузыря» на рынке новостроек и последующим обвалом стоимости квадратного метра.

Льготные ипотечные программы стимулируют спрос на новостройки, что позволяет застройщикам завышать цены. В то же время высокий уровень ключевой ставки ЦБ (18% в сентябре 2025 года) фактически ограничивает доступность ипотеки на вторичном рынке. В результате цены на новостройки значительно оторвались от реальных доходов населения, — сказал Трепольский.

По его словам, региональная статистика демонстрирует значительную вариацию ценового разрыва, который является максимальным в Центральной России. В этом регионе стоимость новостроек превышает цены на вторичку на 80%, тогда как на Северо-Западе данный показатель составляет 57%. Наименьшая разница наблюдается на Северном Кавказе, где она не превышает 12%.

Эксперт выделил несколько ключевых рисков текущей рыночной конъюнктуры, включая снижение ликвидности вторичного жилья и перекос инвестиционных потоков. Дополнительными угрозами являются растущая социальная напряженность и ограничение доступности жилья для большинства граждан.

Прогноз аналитика на 2025–2026 годы предполагает, что номинальный рост цен в обоих сегментах будет соответствовать уровню инфляции, оцениваемому примерно в 4 % годовых. Однако абсолютный разрыв в стоимости между рынками продолжит увеличиваться, усугубляя дисбаланс.

В качестве мер решения проблемы Трепольский предложил постепенный отказ от льготных ипотечных программ и разработку механизмов поддержки вторичного рынка. Он также допустил, что снижение ключевой ставки до 10–12% возможно лишь к концу 2026 года, что частично поможет восстановить рыночное равновесие.

Ранее стало известно, что на 1 августа 2025 года доля сделок с жильем, оформленных в ипотеку, сократилась до 64% в денежном выражении против 76% годом ранее. При этом объем продаж за наличные и в рассрочку увеличился до 36% по сравнению с 24% в августе прошлого года.