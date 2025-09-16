Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 03:05

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 16 сентября, бабье лето

Прогноз пыльцы на 16 сентября в Москве Прогноз пыльцы на 16 сентября в Москве Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вторник дарит москвичам настоящее бабье лето, но для аллергиков оно омрачено высокой активностью невидимых раздражителей. Сейчас теплая погода не снижает уровень пыльцы.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в Москве во вторник, 16 сентября, по-настоящему летняя. Воздух прогреется до +23°C. День будет теплым, но облачным — характерная картина для бабьего лета в столице. Осадков не ожидается. Однако такая погода не помогает снизить аллергенную нагрузку.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 16 сентября

Несмотря на теплую погоду, ситуация с аллергенами требует повышенного внимания поллинозников. Основную угрозу несут не растения, а микроскопические споры.

Кладоспориум сохраняет высокую концентрацию (около 1000 единиц). Альтернария, хоть и присутствует в меньшем количестве (около 100 единиц), демонстрирует устойчивую тенденцию к росту день ото дня.

Злаки и полынь — уровень их пыльцы минимален сегодня. Она присутствует в воздухе в остаточных количествах (до 10 единиц) и не представляет существенной угрозы.

Уровень пыльцы в воздухе сегодня небольшой. Однако аллергенную обстановку определяют грибки. Теплая и влажная атмосфера бабьего лета создает хорошие условия для их размножения. Аллергикам рекомендуется избегать контакта с влажной листвой, прелой травой и проводить регулярную влажную уборку дома. Несмотря на прекрасную погоду, стоит сохранять бдительность и иметь под рукой антигистаминные препараты.

пыльца
аллергия
аллергены
здоровье
погода
прогнозы
Москва
злаки
полынь
грибки
Анастасия Фомина
А. Фомина
