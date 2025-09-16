Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 16 сентября, бабье лето

Вторник дарит москвичам настоящее бабье лето, но для аллергиков оно омрачено высокой активностью невидимых раздражителей. Сейчас теплая погода не снижает уровень пыльцы.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в Москве во вторник, 16 сентября, по-настоящему летняя. Воздух прогреется до +23°C. День будет теплым, но облачным — характерная картина для бабьего лета в столице. Осадков не ожидается. Однако такая погода не помогает снизить аллергенную нагрузку.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 16 сентября

Несмотря на теплую погоду, ситуация с аллергенами требует повышенного внимания поллинозников. Основную угрозу несут не растения, а микроскопические споры.

Кладоспориум сохраняет высокую концентрацию (около 1000 единиц). Альтернария, хоть и присутствует в меньшем количестве (около 100 единиц), демонстрирует устойчивую тенденцию к росту день ото дня.

Злаки и полынь — уровень их пыльцы минимален сегодня. Она присутствует в воздухе в остаточных количествах (до 10 единиц) и не представляет существенной угрозы.

Уровень пыльцы в воздухе сегодня небольшой. Однако аллергенную обстановку определяют грибки. Теплая и влажная атмосфера бабьего лета создает хорошие условия для их размножения. Аллергикам рекомендуется избегать контакта с влажной листвой, прелой травой и проводить регулярную влажную уборку дома. Несмотря на прекрасную погоду, стоит сохранять бдительность и иметь под рукой антигистаминные препараты.