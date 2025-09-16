Адвокат рассказала, отберут ли ипотечную квартиру при банкротстве

Банк может забрать ипотечную квартиру при банкротстве, даже если она является единственным жильем должника, заявила NEWS.ru адвокат Ирина Калинина. По ее словам, ключевыми условиями для изъятия являются просрочка платежей более чем на три месяца и размер долга, превышающий 5% от общей суммы кредитного договора.

При начале процедуры банкротства важно просчитать все риски, особенно должникам, имеющим ипотеку. Банк имеет право забрать у банкрота ипотечную квартиру, даже если она является единственным жильем. Для этого должна быть совокупность двух аспектов: просрочка по ипотеке должна быть более трех месяцев и сумма долга по ипотеке более 5% от общей стоимости кредитного договора. Это основные и важные условия, которые нужно знать, — пояснила Калинина.

Она отметила, что финансовые организации могут инициировать изъятие недвижимости через суд в случае выявления мошеннических действий или грубых нарушений условий соглашения со стороны заемщика. Помимо стандартных условий, по словам адвоката, банки тщательно проверяют соблюдение всех пунктов договора, и любое отклонение может стать основанием для конфискации имущества.

Также банк может забрать ипотечную квартиру по решению суда при открытии обмана и несоблюдении определенных условий договора. К ним относится отказ собственника страховать жилье в соответствии с требованиями подписанного кредитного договора и случай, когда покупатель сообщил недостоверные паспортные данные или другие сведения, указанные при оформлении договора. Также банк может изъять жилье за совершение заемщиком каких-либо действий с жилплощадью без согласия кредитора и при необеспечении должником сохранности купленной в ипотеку квартиры, — резюмировала Калинина.

Ранее юрист Европейской юридической службы Аида Магомедова заявила, что с тех, у кого нет ни денег, ни имущества, пытаются взыскать долги, отыскивая активы. По ее словам, для этого приставы направляют запросы в банки, налоговые органы, работодателям должника и в прочие организации.