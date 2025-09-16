Стало известно, нужно ли платить по кредиту в закрывшемся банке

Даже если у банка отозвали лицензию, это не освобождает заемщиков от обязанности выплачивать кредиты, заявил агентству «Прайм» генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. По его словам, погашать задолженность необходимо в полном объеме.

Все обязательства ликвидированного банка переходят к Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое публикует новые реквизиты для платежей. Важно продолжать вносить средства по обновленным данным, так как этот процесс напрямую влияет на кредитную историю.

Тем, у кого в банке были кредиты, важно продолжать погашать задолженность, новые реквизиты есть в АСВ, — пояснил эксперт.

Любая просрочка платежа будет зафиксирована в бюро кредитных историй, несмотря на то, что сам банк прекратил свою работу. Игнорирование обязательств перед АСВ негативно скажется на финансовой репутации заемщика, предупредил эксперт.

