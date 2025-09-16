Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 02:37

Семья исчезнувшего в Босфоре пловца готовит судебный иск

Николай Свечников Николай Свечников Фото: Социальные сети

Семья российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва в Босфоре, готовит иск к организаторам соревнований, рассказал РИА Новости адвокат супруги спортсмена Альперен Чакмак. Заявление будет направлено против всех причастных сторон. Турецкий олимпийский комитет также в курсе намерений родственников спортсмена.

Антонина обратилась к нам с просьбой подать иск против организаторов заплыва. <…> По итогу наших проверок, в соответствии с указаниями госпожи Антонины, будет подан иск в отношении всех несущих ответственность,пояснил правозащитник.

29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников пропал без вести 24 августа, участвуя в межконтинентальном заплыве. Он не вышел на финиш, и его поиски продолжаются с привлечением водолазов, вертолета и гидролокатора. Прокуратура Стамбула рассматривает версию, что россиянин мог не утонуть, и изучает записи с камер наблюдения прибрежных заведений.

Ранее супруга Свечникова обвинила турецкие власти и организаторов мероприятия в халатности. По ее словам, с момента исчезновения спортсмена прошло уже более двух недель, однако его судьба до сих пор остается неизвестной.

