Семья исчезнувшего в Босфоре пловца готовит судебный иск РИАН: семья пропавшего в Босфоре пловца Свечникова подает в суд на организаторов

Семья российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва в Босфоре, готовит иск к организаторам соревнований, рассказал РИА Новости адвокат супруги спортсмена Альперен Чакмак. Заявление будет направлено против всех причастных сторон. Турецкий олимпийский комитет также в курсе намерений родственников спортсмена.

Антонина обратилась к нам с просьбой подать иск против организаторов заплыва. <…> По итогу наших проверок, в соответствии с указаниями госпожи Антонины, будет подан иск в отношении всех несущих ответственность, — пояснил правозащитник.

29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников пропал без вести 24 августа, участвуя в межконтинентальном заплыве. Он не вышел на финиш, и его поиски продолжаются с привлечением водолазов, вертолета и гидролокатора. Прокуратура Стамбула рассматривает версию, что россиянин мог не утонуть, и изучает записи с камер наблюдения прибрежных заведений.

Ранее супруга Свечникова обвинила турецкие власти и организаторов мероприятия в халатности. По ее словам, с момента исчезновения спортсмена прошло уже более двух недель, однако его судьба до сих пор остается неизвестной.